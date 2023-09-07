Вместе с тем, Россия не готовилась к войне высокой интенсивности, поэтому испытывает недостаток вооружения. Владимир Путин пытается выпрашивать оружие где угодно: будь то Иран или Северная Корея. Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал советник главы ОП Украины Михаил Подоляк.

Не пропустите Россия вдвое увеличила производство ракет: кто ей помогает получать западные технологии

Достиг ли Эрдоган своих целей в России

Реджеп Эрдоган посетил Владимира Путина в России. Вы говорили, что Эрдоган попытается сделать все, чтобы воспользоваться слабостью России. Удалось ли ему это? И вообще, имеет ли эта поездка какой-то результат?

В общем, ничего не удалось, потому что Путин находится в состоянии аффекта и вообще ни на что не реагирует. Сегодня ему не нужно никакого лидерства на любом направлении, а только выиграть войну, зафиксировать победу в любом виде.

Второе – это получить возможность обойти санкции. Для этого Турция тоже ему нужна была бы. И не только Турция, но и ряд других стран.

И третье – это получить где угодно дополнительное оружие достаточно примитивного плана. Речь прежде всего о снарядах или старосоветской бронетехнике и т.д. Все остальное для Путина сегодня не существует, в полном смысле этого слова.

Что касается Эрдогана, это немного странно – теряя свою субъектность, ехать к Путину, который всего боится. Ехать к лидеру, который уже хромая утка, которая стоит на одной ноге. Мне кажется, что мир добьет этого персонажа, потому что он крайне отрицательный. Он совершенно точно обнуляет сегодня любые договоренности.

В мире доминирует легалистская практика – договоры должны выполняться. Мы не берем такие страны – фейл-страны как Северная Корея, потому что это не страна вообще, а временно существующий объект, который затем вольется в Южную Корею.

Однако Россия – это единственная страна, которая не выполняет каких-либо договоренностей, поэтому ехать с Путиным о чем-то договариваться – это нонсенс.

Газового хаба, зерновой сделки и зерновых коридоров нет. Понимание Путиным, что эта война крайне негативна для региона в целом – это то, что волнует Эрдогана – опять-таки нет.

Напомню, что Эрдоган буквально через день после визита заявил о том, что нет даже намека на то, что можно договориться о мире или о чем-то другом. А накануне он говорил, что готов выполнять посреднические функции.

Кстати Союзник на двух стульях: к чему Эрдоган готовит Путина и как на это влияют деньги Катара

Мы постоянно об этом говорим, что нет сегодня никакого окна посредничества и не надо об этом говорить, потому что действительно единственный механизм, как можно эту войну закончить. Он очевиден – уйти с территории суверенного государства.

После этого любые переговоры в любом формате с любыми посредниками, то есть о репарациях, ответственности и т.д. Но до тех пор, пока Россия здесь находится – о каких посреднических функциях может идти речь?

Полное интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео

Здесь мы переходим к пункту один, который интересует Путина – это его победа. Сегодня он понимает, что Киев за три дня – это очень круто, но Киев за три дня может быть только в его иллюзиях.

Для Путина сегодня победа – это оставить любую линию разграничения. Нет разницы, где она сегодня проходит фактически, это была линия до начала полномасштабного вторжения, или любая другая линия, которая будет фиксировать определенный ряд оккупированных территорий, которые останутся за Россией.

То есть не проигрыш в войне, а замороженный конфликт и постоянная террористическая активность по этой линии в отношении Украины. Это позволит Путину сохраниться как политическому деятелю – "пахану России". Все остальное его не волнует.

Итак, Турция не получила того, что хотела. На мой взгляд, сегодня вообще немного странно проводить какие-либо переговоры с Путиным.

Могут ли готовить тайные договоренности за спиной Украины

Издание Bild писало, что получило документы, свидетельствующие о якобы заговоре против Украины между одной из стран-членов НАТО, одной из стран ЕС, да еще и ООН как-то вовлечена. В то же время Эрдоган ездил к Виктору Орбану в Венгрию. Говорят, что там он встречался с куратором из Москвы. Это может быть придумана история или какой-то заговор против Украины?

Это все нонфикшн и не больше. Такого будет много, но это вообще ни на что не влияет. Продолжается полномасштабная война и многие интересы уже не позволят выйти из нее с какими-то конспирологическими договоренностями. Тем более с кем?

Орбан – это вообще не субъект глобального политического процесса. Это комедийный персонаж. Все, что он говорит, не имеет никакой реалистичности, ни на что не влияет.



Виктор Орбан / Getty Images

Договориться на уровне: Венгрия – другая страна НАТО – ООН о том, чтобы эта война как-то по-другому развивалась – вообще невозможно. Потому что субъектами, принимающими решение о финале этой войны, являются:

Украина – номер один;

после этого США и Великобритания – номер два;

и после этого Европейский Союз – номер три.

Учитывая, что в ЕС доминирует концепция Северной Европы, эта война должна справедливо завершиться, и мы видим это влияние достаточно существенно, в частности Дании, Норвегии, Финляндии, Швеции, Нидерландов, а особенно стран Балтии.

Учитывая, что они достаточно маленькие, но все же они оказывают фундаментальное дипломатично-информационное влияние на ту ситуацию, в которой мы с вами оказались, поэтому эта война не закончится какими-либо договоренностями, где присутствует, например, Орбан. Это физически и психологически, и информационно, и дипломатически невозможно.

Орбан вообще отсутствующий персонаж, если нам нужно посмеяться, например, замемить что-нибудь, можем его вспомнить. Но влияние Венгрии вообще крайне низкое даже на европейские процессы. Эта страна ни на что не влияет. И она такова будет достаточно долго.

Вообще страны, которым нравится, что их унижают, сначала в 1956-м, или вспомнить в 2008-м Грузию, а правительства этих стран потом продолжают стоять на коленях перед унизившей их страной – не достойны того, чтобы вы на них обращали внимание. Они ни на что не влияют. Все стоящие на коленях никогда ни на что не влияют.

Интересно Угроза для Украины и союзник Орбана: как остановить пророссийский реванш в Словакии

Относительно возможности о чем-то договориться в этой войне с Россией – это невозможно физически, никак. Ни при каких договоренностях – кулуарных, некулуарных и т.д. Россия – не та страна сегодня, с которой можно договориться. Она не будет выполнять договоренности. Это очевидно для всех.

Не все готовы принять ответные решения, ускорить финал этой войны. Но мы постепенно идем к тому, чтобы было окончательно принято решение – Россия должна быть демонтирована, если мир хочет все же предотвратить масштабную эскалацию – третью, четвертую, пятую мировую войну и финансирование глобальной террористической сети, чем занимается Россия последние 20 лет.

Украина это понимала с первого дня полномасштабного вторжения. К сожалению, наши партнеры после 18 месяцев не до конца понимают, что нужно инвестировать сегодня в максимально жесткую победу нашего государства, и только это обезопасит мир на время от проявлений того, что демонстрирует Россия.

Поэтому я вообще на конспирологию сегодня не обращаю никакого внимания. Все будет развиваться исключительно в рамках абсолютно справедливой логики процесса, в котором Украина должна поставить точку в существовании путинского типа России.

Россия останется без армии

Мы понимаем, что с Россией договариваться о чем-то нет смысла. А что касается других стран – они понимают это?

Это хороший вопрос, можно о нем много дискутировать, это парадоксальная ситуация. Когда мы говорим о мире – мы говорим о демократическом мире, или даже о мире, который принадлежит к Глобальному Югу. Они тоже это понимают.

Вот в чем парадокс. Все понимают, что Россия недоговороспособна, то есть с ней договориться невозможно. Это аксиома. Очевидно, что Россия не будет соблюдать никакие договоренности. С одной стороны, это понимает даже Китай и Турция и т.д.

А с другой – принять для себя это как аксиому, которая запускает другие механизмы, добавить Украине ресурс, чтобы мы могли ускорить демонтаж России – этого второго шага сегодня нет.

То есть первый шаг нас с вами страхует от 2014 года – от того, что Украину дожмут подписывать какие-то "Минские соглашения 3.0". Этого точно уже не будет. Потому что все понимают, что Россия – не та страна, которая будет выполнять договоренности.

Наоборот, Россия будет гораздо быстрее их разрушать, чем после 2014 года. Поэтому очевидно, что это означает следующие эскалационные действия со стороны России.

Но вот второй шаг они не хотят сделать. Во-первых, заблокировать возможность России обходить любым способом санкции, заблокировать ее возможность получать те или иные дополнительные составляющие для производства оружия, для ВПК. Это о товарах двойного назначения, прежде всего, электронике.

А также ускорить поставки Украине необходимого количества и номенклатуры оружия, которое позволит существенно увеличить уничтожение российской армии. Почему я говорю способности российской армии? Сегодня все понимают, что "вторая армия" перестала существовать, и сейчас Украина просто должна уничтожить ее. Так, чтобы Россия осталась вообще без армии.

Читайте также Пакт Молотова – Риббентропа и заговор тиранов: почему Россия обречена повторять ошибки прошлого

То есть Россия после проигрыша в этой войне останется без армии. Это позволит дореализовать ряд устаревших конфликтов, в которых она постоянно доминировала, устрашая всех своей армией. Вот у России не будет армии, тогда она исчезнет с Северного Кавказа, Дальнего и Ближнего Востока.



Россия останется без армии / Getty Images

Россия это тоже отлично понимает. Она сделала сегодня ставку: пан или пропал. То есть, либо она выиграет в этой войне, а это зафиксировать линию разграничения. Или она проиграет, и тогда уже нет никакой разницы, что там будет, какие территории и кто будет контролировать.

После проигрыша в войне Россия точно не сможет контролировать полностью всю свою территорию в пределах 1991 года. Надо платить, правильно? Если ты кармически зашел к кому-то, хотел забрать территорию, то когда ты проиграл – будешь отдавать свою территорию.

Не нам. Нам с вами она не нужна, потому что ценностно она не наша. Территория России не прибавит нам ничего. Нам нужно разобраться со своей территорией, чтобы она выглядела намного лучше, чем до начала войны.

Как назначение Умерова повлияет на ход войны

Назначение нового министра обороны сможет помочь расширять военную номенклатуру, которую дают Украине, или увеличить ее?

Как эта конструкция работает: ключевые переговоры о важнейших инструментах ведения войны – дальнобойная артиллерия, авиационный компонент или ракета на 500 километров – ведет президент Украины. Он непосредственно занимается и системами ПРО, и авиацией, и F-16 и т.д.

Что нужно с точки зрения конкретного момента – и президенту, и на личных переговорах предоставляет Генеральный штаб. Валерий Залужный работает с руководителями Генеральных штабов других стран, где объясняет, что нам нужно и в каком количестве.

Министерство обороны подключается уже с юридической точки зрения, чтобы обеспечить договорную логистику – когда поставляют, в каком количестве, как быстро эта логистика начинает работать и т.д. Эти три звена должны синхронизированно работать.

Умеров как раз добавит в звено, которое в последние месяцы уже немного подвисало и не столь эффективно отрабатывало логистику поставок. Умеров, мне кажется, добавит в этом.

Президент об этом прямо говорил, что форматы должны быть изменены. Логистика должна быть ускорена. А юридической составляющей и логистикой занимается Министерство обороны. Давайте посмотрим. Со временем сможем подробно комментировать, есть ли качественные изменения с точки зрения доработки.

У меня ощущение, что мы находимся где-то посредине между началом полномасштабного вторжения и завершением этой войны на границах 1991 года. А как вы думаете, где мы находимся сейчас? И смена министра обороны оказывает негативное или положительное влияние на дальнейший ход войны? Или война исключительно на плечах Залужного и его подопечных?

Война идет на плечах всей страны. Включая общество, президента и армию. Я отношусь к этому немного по-другому. Я считаю, что функциональность и репутационность важна. И сила государства – это возможность изменять, вносить коррективы в соответствующие институции даже во время войны.

Потому что нужно оптимизировать и сделать более действенным, например, институт под названием Министерство обороны. Я не вижу проблемы сменить того или иного менеджера во время войны или любого другого кризиса.



Рустем Умеров стал новым министром обороны / Владимир Зеленский

Сила государства состоит в том, что оно понимает – на этом этапе отработано нормально, дальше – это уже риски. Почему? Репутационные риски, функциональные риски, недостаточная логистическая способность менеджеров.

И тогда государство просто меняет менеджеров. И это верно. Почему? Потому что нужно менять форматы. Более 550 дней войны. Не все могут выдержать тот темп, который есть.

И если вы говорите, что мы где-нибудь посередине? Нет. Я не считаю, что мы где-нибудь посередине в этой войне. Уже понятно. Это не вопрос времени. Это вопрос этапа.

На каком этапе война

Почему я сказала посредине? Ибо 18 месяцев позади. Раньше вы говорили, если рассчитывать математически, то есть 17 месяцев, к которым мы точно должны быть готовы.

Я понимаю, что мы можем быть готовы к 18 месяцам. Меньше или больше. Это вопрос не математического расчета. Математический расчет должен быть более жестким. Если мы с партнерами договариваемся об определенном объеме оружия, которое должно быть через 30 дней, а он до нас доходит через 90 или 110 дней – это немного меняет математику.

Но я сейчас о другом. В войне есть психологические этапы. Пребывая в том или ином этапе, ты понимаешь, когда ты можешь финализовать. Мы с вами зашли, как это ни странно, в финальные этапы войны с психологической точки зрения.

И мы и Россия сделали соответствующие ставки. Да, можно там еще дополнительно что-то мобилизовать, если у России это получится. Можно найти в Северной Корее немного снарядов и т.д.

Мы сейчас находимся на финальных этапах войны с психологической точки зрения. Вопросы в математике. И здесь вы правы. Если мы будем своевременно получать необходимые объемы, а наш оборонпром будет производить то, что нужно на этом этапе немного быстрее, тогда будем финализировать войну быстрее.

Если будем математически получать, как на протяжении последнего года было – сегодня договорились, а через пол года получаем то, что имели через месяц – это может затянуться.

Смотрю на психологическое состояние стран-партнеров. Они также понимают, что нужно уже не затягивать, не бояться этих так называемых красных линий, эскалации, деэскалации. И передавать все нужно достаточно быстро Украине.

Мне кажется, что все уже для себя некоторые внутренние решения приняли. Посмотрим, как это ускорит ход войны.

Может ли КНДР обеспечить потребности России в оружии

Говорят, что Ким Чен Ын едет в Россию, и там надеются, что КНДР тоже предоставит боеприпасы. В России действительно заканчивается оружие на складах или перестраховка на будущее?

Ресурсный дефицит в России тоже постепенно проявляется. В некоторых калибрах снарядов, в некоторых калибрах ракет. Россия точно не рассчитывала, что будет крайне интенсивно воевать более 550 дней.

Они рассчитывали количество снарядного снаряжения на три недели. 21 или 31 день – они считали этот период достаточным для того, чтобы с небольшим трудом захватить весь Центр и Восток Украины. Не говорю о Западе Украины, а именно о Центре и Востоке.

Они не рассчитывали, что каждый день будут тратить от 5 до 35 тысяч только снарядов тяжелых калибров. И, безусловно, ресурс в России истекает. И нужно искать, потому что российский ВПК – это больше миф, чем реальность. Все, что в России – это больше миф.

Когда санкции где-то более-менее работают, понятно, что Россия не может даже ремонтировать самолеты. Ибо все, что в России есть – всегда либо украдено, либо покупается в других странах. Все, что Россия сама там производит, не пригодно к использованию. И они ищут возможности.

Для Северной Кореи это возможность получить нечто дополнительное от России – технологии и т.д. Но Северная Корея не будет совершенно конкретно идти на то, чтобы передать огромный объем оружия стране-агрессору.

Почему? Ибо Северная Корея продает свою милитарность как возможность разменять это на продовольственные товары для своего населения. Это примитивная страна. Страна шантажного типа. Если у него будет меньше оружия, то оно будет получать меньше продовольственного продукта.

Я вообще не понимаю смысл существования Северной Кореи. Она вообще не нужна. Ну нужна ли, как пример, извините меня, "скотного двора", в котором никому нет смысла жить. Если вы хотели посмотреть, что такое коммунистическая и доведенная до абсурда идея. Это Северная Корея. Эта страна не является конкурентной, не технологичной, не генерирует добавленные смыслы и стоимости.



Диктатор Ким Чен Ин / Getty Images

Единственное, что эта страна генерирует… Находит таких толстяков как Ким Чен Ин. Он ходит и всем угрожает. Но постоянно приходит к тому, что будет производить имитацию ядерной атаки. А вы, если хотите, чтобы мы больше такого не делали, дайте продовольствие. Потому что им нужно что-нибудь там есть. Это примитивная страна. И потому она не будет сильно отдавать что-либо России.

Конечно, что-нибудь отдаст как Иран. Иран тоже что-то отдал по нуклеарным технологиям. И мне это, кстати, тоже "нравится". Очень круто! Казалось бы, Ближний Восток. Лишите Россию возможности спонсировать Иран. И вы получите достаточно слабую систему в Иране, которая довольно быстро упадет. Ибо существует только благодаря тому, что в нее технологично и финансово инвестирует Россия.

Ряд стран в регионе, которые могли бы обезопасить себя благодаря проигрышу России в войне с Украиной. Нет, они хотят договариваться с Россией о том, что там меньше финансировали Хезболлу и ХАМАС. Фантастические люди.

Россия постарается что-то взять в Северной Корее. Возьмет что-нибудь маленькое с небольшим количеством. Ибо для такой интенсивности войны того, что может дать Северная Корея, недостаточно.

Она не даст многое. А нужно очень многое для того, чтобы продолжать войну высокой интенсивности. Почему сейчас Россия на всех площадках, устами всех блоггеров, политиков, эксполитиков говорит, что надо немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров.

Ибо для России ключевое на этом этапе – существенно снизить интенсивность войны. Перевести ее в войну, где ежедневно будет использоваться тысяча выстрелов тяжелых калибров. И параллельно пойдет какой-то переговорный процесс. Таким образом, они затянут финализацию войны.

В это время они немного наладят ВПК и смогут производить снаряды. И подготовятся к следующему этапу войны. Через год или полтора зайдут и будут еще мощнее атаковать наши города.

Обращался ли кто-то из России по поводу переговоров

Из России никто не пытался выйти на украинских чиновников, чтобы возобновить переговорный процесс. В мире периодически об этом говорят, но из самой России поступали такие сообщения?

Приезжавшие на первые четыре тура переговорного процесса не являются субъектными персонажами. Они не могут выйти, зайти. Они совершенно бессмысленны. Они там ничего не могли, кроме того чтобы зачитать ультиматум.

А когда ты говоришь, чтобы они со своим ультиматумом пошли гулять… Так они не могли принять соответствующие решения, ведь у них не было прямой связи с Путиным. Им нужно было возвращаться в Москву, получать консультации, ждать в приемной и т.д. Потому они выйти не могут выйти с предложениями.

Я бы вообще не советовал кому-то с украинской стороны сегодня проводить кулуарные, сепаратные переговоры. Или даже не переговоры, а вообще общаться с руководителями или с окружением президента Путина.

Нет смысла, потому что это станет известно достаточно быстро. А также приведет к личной трагедии людей, которые будут сегодня вести те или иные сепаратные переговоры. Или просто по телефону СМСки друг другу писать.

Ну, пусть попробуют. Странно было бы взглянуть на это. Потому что еще раз подчеркиваю, в этой войне нет никакого компромиссного финала. Кто-то должен проиграть. Это очевидно, потому что существовать в рамках незаконченной войны мы с вами не сможем.

Россия будет реваншировать, Россия будет милитаризироваться, Россия будет вкладывать исключительно половину или две трети бюджета. Не 10 триллионов, а 20 триллионов в милитаризацию, террористические акты на территории Украины, чтобы уничтожить нас.

Я понимаю тяжесть войны, но не понимаю, почему кто-то считает, что можно с Россией остановиться и они не будут добивать потом нас, не совершать теракты или политические убийства или не вмешиваться в политический процесс.

Также если мы эту войну не закончим справедливо, то политический процесс будет настроен на бесконечные разборки – а кто виноват, что мы не победили Россию и не поставили на колени. Это невозможно себе представить. Нет в этой войне никакой возможности выйти на компромисс.

И потому любой, кто сегодня считает, что он хитрее многих. Люди же удивительные бывают. И кто-то там считает, что он самый отчаянный и хочет о чем-то общаться с кем-то из России, то ему нужно очень осторожно подумать о своем личном будущем. Потому что сегодня нет никакого коридора общения с Россией.

Вторую часть интервью с Михаилом Подоляком читайте уже в скором времени на сайте 24 Канала.