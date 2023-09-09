Об этом свидетельствует документ российского правительства, с которым ознакомилось агентство Reuters. Министерство экономики страны-террориста пока что не ответило на запрос о комментариях.

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В Кремле готовятся к большим газовым потерям

Помимо цен на трубопроводный газ в следующем году также снизится и экспорт нефти из России. Об этом свидетельствует прогноз социально-экономического развития страны-террориста до 2026 года. В то же время, цена на российскую нефть в 2024 году вырастет.

Цена российского трубопроводного газа не обнародовалась правительством или "Газпромом" с момента начала поставки в 2019 году, хотя аналитики уже давно подозревали, что она была намного ниже, чем та, по которой Россия продает газ в Европу.

Согласно документу, цена на российский трубопроводный газ:

для Турции и Европы, подвергшихся резкому сокращению импорта товаров из России из-за ее вторжения в Украину, снизится в этом году с 983,8 доллара до 501,6 доллара за 1000 кубометров и 481,7 доллара в 2024 году,

для Китая она составит 297,3 доллара в 2023 году и 271,6 доллара в 2024 году.

Европе удалось преодолеть опасения по поводу энергетического кризиса зимой 2022 – 2023 годов благодаря усилиям по сокращению энергопотребления и поиску других поставщиков, таких как продавцы морского сжиженного природного газа,

– добавили журналисты.

Российский экспорт сырой нефти также снизится в этом году с 248,2 миллиона тонн до 247 миллионов тонн, то есть до 4,96 миллиона баррелей в день. В следующем году она также снизится до 240 миллионов тонн. К 2025 году ожидают восстановление до 247 миллионов тонн.

Вице-премьер-министр России Александр Новак заявил, что страна-агрессор продолжит добровольное сокращение экспорта нефти на 300 тысяч баррелей в сутки до конца года "для поддержания стабильности и баланса" на нефтяных рынках.

Обратите внимание! В документе говорится, что экспортная цена на российскую нефть будет составлять 71,3 доллара за баррель по сравнению с 79,6 доллара в 2022 году и 63,4 доллара, ожидавшихся в этом году. Это превышает верхний ценовой предел в 60 долларов, установленный Западом.