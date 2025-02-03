Економіка повільно помирає: як війна впливає на Росію

Економіка Росії опинилася у критичному стані. Зростання процентних ставок і вартості запозичень завдає серйозного удару по місцевим компаніям та стримує інвестиції.

В Росії закінчуються кошти

Напруження всередині країни настільки сильне, що Путін почав чинити тиск на чиновників через відсутність приватних інвестицій, передає 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

Читайте також Обмеження на карткові перекази: з якими змінами українці зіштовхнуться у лютому

Фонд національного добробуту Росії стрімко виснажується. Наразі ліквідні активи фонду скоротилися до 38 мільярдів доларів, тоді як на початку 2022 року цей показник становив 100 мільярдів доларів.

Російські олігархи також висловлюють занепокоєння. Глава "Роснєфті" Ігор Сєчін та алюмінієвий магнат Олег Дерипаска критикували високі процентні ставки, які посилюють фінансові труднощі в країні.

Цікаво! Щорічна інфляція в Росії становить 9,5%, хоча після вторгнення в Україну цей показник сягав 17,8%.

Російська економіка повільно помирає

Старший економіст Київської школи економіки Бенджамін Гілгеншток описав стан російської економіки як "повільну смерть". Він підкреслив, що хоча Москва поки не зіткнулася з критичним дефіцитом коштів, російські чиновники змушені вдаватися до нестандартних рішень, щоб утримати економіку на плаву.

Поки Москва контролює курс рубля, у Путіна вистачатиме ресурсів, щоб продовжувати війну проти України. Проте це матиме серйозні наслідки для російської економіки.

Зрештою війна оплачується в рублях, тож у Путіна не може закінчитися грошей. Просто чим далі вона просувається, тим болючішим стає фінансування. Але це не означає, що це неможливо,

– зазначає експерт.

Крім того, ситуацію в Росії ускладнює зростаюча кількість кредитів із субсидованими відсотковими ставками, що може ще більше посилити проблему інфляції.