Центробанк не врятував ситуацію: Росія залишилась без валюти

Російська економіка на кінець 2024 року зазнала серйозного скорочення експортних доходів. У грудні обсяг експорту з Росії становив 31,3 мільярда доларів, що на 19% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Експортні доходи – на мінімумі

Зокрема, 25,7 мільярда доларів було витрачено на оплату імпорту, що скоротило чистий прибуток від зовнішньої торгівлі до 5,6 мільярда доларів – найнижчого показника з 2020 року.

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Якщо додати до розрахунків експорт та імпорт послуг, то профіцит торгового балансу в грудні знизився до 2 мільярдів доларів, що також є мінімумом із часів пандемії.

Аналітики Райффайзен Банку зазначають, що погіршення ситуації могло бути спричинене санкціями, запровадженими в листопаді проти банківського сектору Росії. Це ускладнило платіжні операції та, ймовірно, призвело до уповільнення експортних потоків.

Наприклад! Під санкції США потрапив Газпромбанк – останній великий державний банк Росії, який досі мав доступ до доларових розрахунків і системи SWIFT.

Разом із ним до "чорного списку" увійшли ще 50 фінансових установ, що займалися обслуговуванням зовнішньої торгівлі. Як повідомила голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна, тепер під санкціями перебувають 95% російської банківської системи.

Як санкції вплинули на доходи Росії

Обсяги валюти, що надходить до російської економіки, скоротилися. У грудні 4,9 мільярда доларів валютної виручки залишилися на закордонних рахунках, а загалом за рік "заморожені" доходи сягнули 20 мільярдів доларів, за даними Центробанку Росії.

Нові санкції проти нафтового сектору утримуватимуть експортні доходи на низькому рівні. У грудні, замість звичного зростання, експортні доходи російської економіки впали на 10% порівняно з листопадом і на 17% від середнього показника третього кварталу (37 мільярдів доларів на місяць).

Зауважте! Профіцит торгівлі в 5–6 мільярдів доларів щомісяця не покриває витрат на зовнішній борг, туризм і виведення капіталу, що спричинило падіння рубля наприкінці року.