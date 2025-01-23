Як Трамп хоче прискорити закінчення війни

Новообраний президент США наполягає, що для швидкого закінчення війни в Україні, необхідно ввести нові санкції, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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На цьому тижні Трамп також повідомив, що, якщо Путін не піде на переговори, проти Росії можуть впровадити мита. Усі ці фактори сприятимуть поглибленню проблем в російській економіці.

Як повідомляють джерела, що знайомі з позицією Кремля, високопосадовці у Росії усе більше прагнуть проведення переговорів для закінчення війни.

Нагадаємо! За декілька днів до інавгурації Трампа, адміністрація Байдена впровадила найширший пакет санкцій. Обмеження спрямовані проти доходів, що отримує Росія від продажу нафти та газу.