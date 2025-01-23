Хто має право на безоплатне житло

Для отримання грошової компенсації необхідно підтвердити потребу в покращенні житлових умов та перебувати на квартирному обліку за місцем проживання, повідомляє 24 Канал.

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Щоб отримати житло від держави, військовослужбовець повинен відповідати таким умовам:

Вислуга років. Мінімум 20 років військової служби.

Мінімум 20 років військової служби. Перебування на обліку. Особа має бути зареєстрована як така, що потребує поліпшення житлових умов.

Особа має бути зареєстрована як така, що потребує поліпшення житлових умов. Одноразове використання права. Житло надається лише один раз. Воно не повинно було бути приватизованим раніше.

Житло надається лише один раз. Воно не повинно було бути приватизованим раніше. Реєстрація. Військовослужбовець має бути зареєстрований у населеному пункті, де розташована його військова частина.

Як отримати грошову компенсацію

Також, замість житла можна отримати грошову компенсацію. Для її отримання необхідно звернутися до органу соціального захисту населення за місцем перебування на квартирному обліку. Разом із заявою потрібно подати пакет документів:

Основні документи:

Копії документів, що посвідчують особу (паспорт, ідентифікаційний код).

Копії посвідчень (наприклад, учасника бойових дій - УБД).

Додаткові документи (залежно від категорії заявника):

Копія довідки про безпосередню участь в АТО/ООС.

Довідка військово-лікарської комісії.

Довідка керівника АТЦ СБУ або Генерального штабу ЗСУ.

Для розрахунку компенсації:

Копії довідок про взяття на облік заявника та кожного члена його родини.

Письмова згода всіх повнолітніх членів родини на включення їх у розрахунок компенсації.

Документи, що підтверджують родинні стосунки заявника та членів його сім'ї, які перебувають на квартирному обліку.

Пільги на придбання житла: програма єОселя

Державна програма єОселя пропонує військовослужбовцям ЗСУ за контрактом та працівникам силових структур пільгове кредитування для придбання житла.

Умови програми:

Пільгова ставка: 3% річних для військовослужбовців і силовиків.

Для УБД та ветеранів: 7% річних для тих, хто не має власного житла або потребує збільшення житлової площі.

Фіксована ставка: залишається незмінною протягом усього терміну кредиту.

Платоспроможність: офіційне працевлаштування і сплата податків є обов’язковими умовами.

Вимоги до учасників програми:

Громадянство України. Відсутність власного житла або наявність нерухомості на тимчасово окупованих територіях. Вік позичальника – від 18 до 70 років (на момент повного погашення кредиту вік не повинен перевищувати 70 років). Термін кредиту – не більше 20 років. Відсутність участі в інших державних програмах забезпечення житлом. Відсутність у санкційних списках. Початковий внесок – мінімум 20% від вартості житла.

До слова! Військовослужбовці з вислугою щонайменше 17 років мають право на отримання земельної ділянки в обраному ними населеному пункті для будівництва житлового будинку. Забезпечити виконання цього права зобов’язані місцеві органи самоврядування.