Экспортные доходы – на минимуме

В частности, 25,7 миллиарда долларов было потрачено на оплату импорта, что сократило чистую прибыль от внешней торговли до 5,6 миллиарда долларов – самого низкого показателя с 2020 года.

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Если добавить к расчетам экспорт и импорт услуг, то профицит торгового баланса в декабре снизился до 2 миллиардов долларов, что также является минимумом со времен пандемии.

Аналитики Райффайзен Банка отмечают, что ухудшение ситуации могло быть вызвано санкциями, введенными в ноябре против банковского сектора России. Это усложнило платежные операции и, вероятно, привело к замедлению экспортных потоков.

Например! Под санкции США попал Газпромбанк – последний крупный государственный банк России, который до сих пор имел доступ к долларовым расчетам и системе SWIFT.

Вместе с ним в "черный список" вошли еще 50 финансовых учреждений, занимавшихся обслуживанием внешней торговли. Как сообщила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, теперь под санкциями находятся 95% российской банковской системы.

Как санкции повлияли на доходы России

Объемы валюты, поступающей в российскую экономику, сократились. В декабре 4,9 миллиарда долларов валютной выручки остались на зарубежных счетах, а всего за год "замороженные" доходы достигли 20 миллиардов долларов, по данным Центробанка России.

Новые санкции против нефтяного сектора будут удерживать экспортные доходы на низком уровне. В декабре, вместо привычного роста, экспортные доходы российской экономики упали на 10% по сравнению с ноябрем и на 17% от среднего показателя третьего квартала (37 миллиардов долларов в месяц).

Заметьте! Профицит торговли в 5–6 миллиардов долларов ежемесячно не покрывает расходов на внешний долг, туризм и вывод капитала, что повлекло падение рубля в конце года.