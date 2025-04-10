Компанія, пов’язана з Медведчуком, постачає вантажівки Mercedes у Росію

Російська компанія "Торговый дом "Каникурган", пов’язана з проросійським політиком Віктором Медведчуком, імпортувала вантажівки Mercedes-Benz з Китаю. У 2023 році компанія попри санкції ввезла 52 автомобілі.

Вантажівки постачали до Росії з Китаю

Фірма зареєстрована в прикордонному місті Благовєщенськ, передає 24 Канал з посиланням на проєкт "Схеми".

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П’ять із цих транспортних засобів згодом потрапили до окупованого Луганська, де їх придбала компанія "ТД ИТС", зареєстрована на тимчасово окупованій території. Журналісти встановили цей факт за допомогою російських митних декларацій, зокрема через VIN-номери автомобілів.

Постачальником тягачів є Beijing Foton Daimler Automotive – спільне підприємство китайської корпорації Foton Motor і німецької Daimler Truck Holding AG.

Зауважте! Згідно з фінансовим звітом за 2023 рік, найбільшим акціонером останньої є Mercedes-Benz Group AG.

Як вантажівки Mercedes потрапляють до Росії

У вересні 2022 року в Китаї запрацював завод Beijing Foton Daimler Automotive, де почали виробляти вантажівки бренду Mercedes-Benz.

Цей запуск відбувся вже після того, як Європейський Союз у червні 2022-го ввів санкції та заборонив експорт таких транспортних засобів до Росії, і лише за місяць до офіційної заяви Mercedes про вихід з російського ринку.

Зауважте! Як пояснила експертка з оборонної політики Олена Білоусова, постачання вантажівок Mercedes, зібраних у Китаї, до Росії – класичний приклад обходу санкційного контролю. За її словами, використання китайських виробництв дозволяє уникати прямих обмежень, накладених ЄС.