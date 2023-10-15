Російська криптобіржа обслуговує злочинні угруповання і терористів, пов'язаних з ХАМАС, – WSJ

Навіть попри санкції США, російська криптобіржа Garantex переміщує гроші для злочинних угруповань і багатих росіян. До речі, серед клієнтів і терористична група, пов'язана з ХАМАС, бойовики якого атакували Ізраїль.

У 2022 році США наклали санкції на московську криптобіржу, щоб завадити росіянам уникнути фінансової блокади, запровадженої після повномасштабного вторгнення в Україну. Втім, за даними торгів і людей, знайомих з фірмою, Garantex стала основним каналом, через який громадяни країни-агресора переміщують кошти в Росію та вивозять їх з країни.

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Терористи, пов'язані з ХАМАС, отримали мільйони доларів через російську криптобіржу

За словами влади США, Garantex є засобом для відмивання доходів російських кіберзлочинців.

Зростаюча роль Garantex як глобального каналу для незаконних коштів була підкреслена цього місяця доказами того, що палестинські бойовики частково фінансували свої операції через криптовалюту напередодні атак в Ізраїлі 7 жовтня,

– йдеться в повідомленні.

Загалом цифрові гаманці, контрольовані палестинським ісламським джихадом, який приєднався до атак ХАМАС, отримали через цю криптобіржу частину в 93 мільйони доларів.

Окрім того, в Росії Garantex використовують для переведення рублів в інші валюти. Так, клієнти вносять рублі готівкою в офісах біржі, щоб отримати криптовалюту, переважно у формі стейблкоїнів. Далі їх можна вивести як традиційну валюту за кордон з мережі місцевих партнерів.

Цікаво! За даними постачальника криптоданих Coinpaprika, у липні транзакції клієнтів на Garantex склали близько 865 мільйонів доларів. Це утричі перевищує ту суму, яку криптобіржа обробляла, коли потрапила до санкційного списку.

Garantex була запущена у 2019 році. Вона є найпопулярнішою криптовалютною біржею в Росії для торгівлі рублями.