Російська мережа Metro передала 1 мільярд рублів на армію Росії, – ЗМІ

Російський підрозділ торговельної мережі Metro пожертвував 1 мільярд рублів на потреби російської армії. У материнській компанії METRO AG заявили, що втратили операційний контроль над бізнесом у Росії.

28 вересня 2026 року російський диктатор підписав указ, яким примусово передав активи російської мережі Metro Cash & Carry під "тимчасове управління" російської структури ТОВ "УК Торг РУС". Українська філія Metro наголосила, що є абсолютно окремою від російської мережі структурою та категорично засуджує збройну агресію проти України.

Що кажуть у Metro

У німецькій METRO AG підкреслили, що не мають жодного впливу на дії російського підрозділу з моменту його передання під примусове тимчасове управління.

Компанія позбавлена операційного контролю, тому не відповідає за рішення, які ухвалює поточне керівництво в Росії.

Стверджується, що кошти спрямують на придбання спеціалізованого транспорту, систем зв'язку та розвідки, обладнання для боротьби з безпілотниками та іншого обладнання для російських підрозділів на фронті.

У російській філії додали, що "частина перерахованих коштів піде на гуманітарні та соціальні цілі".

"Як частина економічної системи Росії, ми бачимо важливою участь у стратегічних ініціативах держави", – заявив генеральний директор Metro в Росії Йоганнес Толей (Johannes Tholey).

Тим часом українське представництво засудило такий крок.

Пріоритет METRO Україна залишається незмінним: продовжувати працювати в Україні, зберігати робочі місця, сплачувати податки, підтримувати український бізнес і розвивати компанію в нашій країні. Від початку повномасштабного вторгнення і станом на 1 квітня 2026 року загальний обсяг благодійної допомоги українського офісу компанії перевищив 79,4 мільйона гривень. Окремим напрямом роботи є пряма підтримка благодійних та громадських організацій, медичних закладів і військових частин. У партнерстві центром воєнної травми Superhumans METRO Україна передала 36 мільйонів гривень на протезування 29 українців, які втратили кінцівки внаслідок війни,

– розповіли в українській філії.

Торговельні об'єкти цієї мережі в Україні продовжують працювати в умовах постійної воєнної загрози.

Але 21 жовтня російські окупанти завдали удару по закладу Metro у Рівному. На щастя, люди не були поранені внаслідок того влучання.