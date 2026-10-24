Российская сеть Metro передала 1 миллиард рублей на армию России, – СМИ

28 сентября 2026 года российский диктатор подписал указ, которым принудительно передал активы российской сети Metro Cash & Carry под "временное управление" российской структуры ООО "УК Торг РУС". Украинский филиал Metro подчеркнул, что является структурой, абсолютно независимой от российской сети, и категорически осуждает вооруженную агрессию против Украины.

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Что говорят в Metro

В немецкой METRO AG подчеркнули, что не имеют никакого влияния на действия российского подразделения с момента его передачи под принудительное временное управление.

Компания лишена операционного контроля, поэтому не несет ответственности за решения, принимаемые нынешним руководством в России.

Утверждается, что средства будут направлены на приобретение специализированного транспорта, систем связи и разведки, оборудования для борьбы с беспилотниками и другого оборудования для российских подразделений на фронте.

В российском филиале добавили, что "часть перечисленных средств пойдет на гуманитарные и социальные цели".

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"Как часть экономической системы России, мы считаем важным участие в стратегических инициативах государства", – заявил генеральный директор Metro в России Йоханнес Толей (Johannes Tholey).

Между тем украинское представительство осудило такой шаг.

Приоритет METRO Украина остается неизменным: продолжать работать в Украине, сохранять рабочие места, платить налоги, поддерживать украинский бизнес и развивать компанию в нашей стране. С начала полномасштабного вторжения и по состоянию на 1 апреля 2026 года общий объем благотворительной помощи украинского офиса компании превысил 79,4 миллиона гривен. Отдельным направлением работы является прямая поддержка благотворительных и общественных организаций, медицинских учреждений и воинских частей. В партнерстве с центром военной травмы Superhumans METRO Украина передала 36 миллионов гривен на протезирование 29 украинцев, потерявших конечности в результате войны– сообщили в украинском филиале.

Торговые объекты этой сети в Украине продолжают работать в условиях постоянной военной угрозы.

Но 21 октября российские оккупанты нанесли удар по магазину Metro в Ровно. К счастью, в результате этого попадания никто не пострадал.