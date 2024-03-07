Ставиться з обережністю: Індія скорочує контрактні поставки нафти з Росії
Джерело:Bloomberg
Через посилення санкцій проти Росії з боку США, Індія зазнає суттєвого тиску. Державні нафтопереробні заводи країни мусять скорочувати контрактні поставки нафти.
Індія сповільнила співпрацю з Росією
Нині ситуація з трьома найбільшими НПЗ Індії така:
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- Indian Oil Corp – ймовірно скоротить обсяги сирої нафти з Росії;
- Bharat Petroleum Corp – не взяв на себе тверді зобов'язання щодо купівлі нафти наступного фінансового року.
- Hindustan Petroleum Corp – аналогійно до попереднього, не взяв твердих зобов'язань.
Усі вони вели переговори з ПАТ "Роснєфть" про постачання 500 тисяч барелів на день та зменшення залежності від разових дорогих закупівель. Проте одержувачі виявилися незадоволеними деякими пунктами у контракті, які відповідали за вирішення проблем із перебоями у постачаннях.
Нині лише Indian Oil має довгостроковий контракт з Росією, хоча остання так і залишається основним постачальником ресурсу в країну.Нагадаємо! Індія веде переговори про постачання дорожчої нафти із Саудівської Аравії та інших країн Близького Сходу та Західної Африки.
До слова страхування близько 61% танкерів, які у лютому заходили в Росію, було невідомим. До того ж кількість танкерів, які відповідають вимогам цоколю, постійно зменшувалася протягом останніх п’яти місяців.