Индия замедлила сотрудничество с Россией
Сейчас ситуация с тремя крупнейшими НПЗ Индии такова:
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- Indian Oil Corp – вероятно сократит объемы сырой нефти из России;
- Bharat Petroleum Corp – не взял на себя твердые обязательства по покупке нефти в следующем финансовом году.
- Hindustan Petroleum Corp – аналогично предыдущему, не взял твердых обязательств.
Все они вели переговоры с ПАО "Роснефть" о поставках 500 тысяч баррелей в день и уменьшении зависимости от разовых дорогих закупок. Однако получатели оказались недовольны некоторыми пунктами в контракте, которые отвечали за решение проблем с перебоями в поставках.
Сейчас только Indian Oil имеет долгосрочный контракт с Россией, хотя последняя так и остается основным поставщиком ресурса в страну.
К слову страхование около 61% танкеров, которые в феврале заходили в Россию, было неизвестным. К тому же количество танкеров, которые соответствуют требованиям цоколя, постоянно уменьшалось в течение последних пяти месяцев.