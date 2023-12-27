"Сокіл" затримався у польоті: у Росії знову труднощі з поставками нафти в Індію

Через проблеми з оплатою поставки сирої нафти "Сокіл" до індійської нафтової корпорації IOC було затримано. Так сталося через складнощі з валютним розрахунком.

У Росії проблеми з постачанням нафти

Через проблеми з постачанням, найбільшому нафтопереробнику в Індії довелося збільшити закупки нафти на Близькому Сході та використовувати свої запаси.

Читайте також Росія терміново підвищить тарифи на електроенергію по усій країні – Рос ЗМІ

IOC – це єдиний нафтопереробний завод Індії, який уклав річний договір з Росією на постачання різних сортів нафти. Зокрема на купівлю "Сокола" від "Роснафти".

Нині індійські державні нафтопереробні компанії розраховуються з Росією у дирхамах ОАЕ, адже уряд країни порадив не користуватися китайськими юанями. Проте приватні компанії й досі користуються цією валютою через відсутність альтернатив.

У зв'язку з цим, платежі за нафту "Сокіл" були призупинені, тому що ТОВ "Сахалін-1" не змогло відкрити рахунок у банку в ОАЕ для прийняття оплати в дирхамах.

Біля Індії курсують кораблі з нафтою

З кінця листопада по грудень, IOC повинна була отримати шість вантажів "Сокола". До числа вантажів входила продукція компанії NS Century, яка у листопаді потрапила під санкції США.

Постачальник має намір постачати сиру нафту. Сподіваюся, рішення буде знайдено найближчим часом,

– повідомило джерело Reuters.

Нині вантажі здебільшого курсують поблизу Індії та Шрі-Ланки, а NS Century прямує до Сінгапуру.