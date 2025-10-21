Росія вперше відправила нафту на переробку до Грузії
- Російська компанія "Руснафта" доставила перший вантаж нафти до новозбудованого НПЗ "Кулеві" у Грузії.
- Грузія збільшить потужність НПЗ до 4 мільйонів тонн на рік до 2028 року, зменшуючи залежність від імпорту нафти.
Російська компанія "Руснафта" цього місяця доставила перший вантаж нафти до Грузії. Його доставили на новозбудований НПЗ.
Чому Росія почала переробляти нафту в Грузії?
Вантажприбув на нещодавно збудований НПЗ "Кулеві", повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Росія та Грузія не мають офіційних дипломатичних відносин з 2008 року, проте за часів керування партії "Грузинська мрія" Тбілісі поглибив економічні зв'язки з Росією.
За даними LSEG та трейдера, 6 жовтня танкер Kayseri доставив 105 340 тонн нафти марки Siberian Light з російського чорноморського порту "Новоросійськ" до нафтового терміналу "Кулеві".
Росія прагне диверсифікувати свій експорт, одночасно долаючи труднощі, пов'язані із західними санкціями щодо України. Зі своїм першим НПЗ Грузія прагне зменшити залежність від імпорту палива з Росії, Туреччини, Азербайджану, Румунії та Казахстану,
– пишуть у виданні.
Очікують, що новий завод збільшить свою річну потужність до 4 мільйонів тонн у 2028 році, прагнучи постачати паливо як на експорт, так і на внутрішній ринок.
Що відомо про імпорт нафти з Росії?
Поставки сирої російської нафти рекордно зросли за останні 4 тижні, досягнувши найвищого рівня за 29 місяців. Росія збільшує обсяги видобутку нафти в рамках договору ОПЕК+, а порти працюють на межі історичних максимумів, що може призвести до подальшого збільшення постачань.
Індійські нафтопереробні заводи не підтвердили скорочення імпорту російської нафти, хоча раніше заявлялося про зменшення на 50%. Цього місяця імпорт російської нафти до Індії зросте приблизно на 20% до 1,9 мільйона барелів на день.
США сподіваються, що Японія припинить імпорт російських енергоносіїв, щоб сприяти миру в Україні. Японія вже знизила граничну вартість російської нафти та домовилася з країнами G7 про поступову відмову від імпорту.