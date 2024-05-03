В обхід ООН: як Росія постачає нафту в Північну Корею

Росія продовжує співпрацювати з Північною Кореєю. Стало відомо, що КНДР отримує російську нафту, попри обмеження від ООН.

Як Росія постачає нафту у КНДР

Рада безпеки ООН ввела обмеження на кількість нафти, яку може отримувати Північна Корея від інших країн. Росія продовжує ігнорувати ці заборони.

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В США підрахували, що за березень у КНДР надійшло 165 тисяч барелів російських нафтопродуктів. Однак це не межа.

Імовірно, ці поставки продовжуються. Через вдале географічне розташування, Росія може вільно доставляти сировину на територію КНДР.

Про що попереджають США

Рада безпеки ООН дозволяє Постачати у Північну Корею не більш як 500 барелів нафтопродуктів протягом року.

Американський уряд хоче накласти санкції на росіян за обхід лімітів встановлених Радою безпеки ООН. Щобільше, нові обмеження можуть стосуватися і інших країн.

Йдеться про ті держави, які сприяють обміну нафтопродуктами та зброєю між Росією та Північною Кореєю. Посилення КНДР може спричинити спалах нового військового конфлікту.

В кінці березня Росія заблокувала продовження мандату для експертів, які контролюють дотримання санкцій, впроваджених проти КНДР. Такі дії російських урядовців можуть свідчити про бажання приховати порушення своєї країни.