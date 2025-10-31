Російська залізниця втратила понад 4 мільярди рублів: як компанія стала збитковою

Компанія "РЖД" (російська залізниця) стала збитковою вперше за 5 років. Окрім втрати прибутків, вона входить до ТОП-3 російських компаній з найбільшими боргами.

Який фінансовий стан "РЖД"?

За січень-вересень 2025 року "РЖД" втратила 4,4 мільярди рублів, повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт компанії.

У компанії пов'язують збитки з високою ключовою ставкою. За той же період минулого року "РЖД" отримала прибуток у 44 мільярди рублів. Через проблеми з бюджетом "РЖД" вжили низку заходів:

на третину скоротили інвестиції;

відправили частину працівників до примусових неоплачуваних відпусток;

запустили процес скорочення персоналу.

Нагадаємо, що "РЖД" входить до ТОП-3 російських компаній з найбільшими боргами – 2,771 трильйони рублів, пише 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

На другому місці – "Роснафта" (3,6 трильйона рублів), а лідер цього списку – "Газпром" (6,047 трильйонів рублів). Причинами є:

Різке падіння експортної виручки; Санкції; Обмежений доступ до зовнішніх ринків капіталу.

Такі масштаби заборгованості роблять компанії залежними від державної підтримки. Але якраз держава вже не може надати цю підтримку, цьому заважають величезні воєнні витрати.

Які проблеми є в економіці Росії?