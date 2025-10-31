Як російські регіони скорочують витрати?

Криза доходів вже торкнулася двох третин російських регіонів, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Тhe Мoscow Times.

Через це у Ростовські області губернатор Юрій Слюсар цього тижня дав наказ терміново підготувати план скорочення витрат з місцевого бюджету. Він заявив, що влада регіону відмовиться від використання банківських кредитів, щоб покрити дефіцит коштів, бо нібито за ними "ставки занадто високі".

Раніше в Іркутській області влада оголосила про скорочення видатків з бюджету:

програму "Розвиток освіти" уріжуть на 2,2 мільярда рублів;

програму "Розвиток охорони здоров’я" – на 2,7 мільярда рублів.

Регіональний Мінфін заявив, що обласний бюджет не виконує із податку на прибуток компаній, в результаті чого недоотримає 9,7 мільярда рублів.

За підрахунками видання, вже у 12 регіонах зі скороченням зарплат зіткнулися вчителі. Педагоги скаржаться на скасування надбавок, які становлять значну частину їхнього заробітку.

Економістка Наталія Зубаревич наголошує, що бюджети регіонів Росії "сиплються". До кінця вересня дефіцит доходів досяг 724,8 мільярда рублів.

Кожен третій суб'єкт зафіксував падіння доходів у номінальному вираженні, а в реальному – з урахуванням інфляції – надходження скоротилися в 53 регіонах,

– зазначає видання.

Які ще видатки урізають в Росії?

Ба більше, в Росії вже урізають навіть видатки, спрямовані на продовження війни проти України. Зокрема, регіони скорочують витрати на премії для вербувальників до армії, передає Служба зовнішньої розвідки України.

Наразі щонайменше 7 регіонів Росії зменшили виплати за відправку на війну. Деякі області взагалі скасували бонуси рекрутерам.

"Передовик" із бонусів для вербувальників Саратовська область достроково першою з усіх регіонів із 28 жовтня взагалі відмінила виплату винагород за програмою "Відправ товариша на війну",

– розповіли у розвідці.

Які проблеми у бюджету Росії?