Как российские регионы сокращают расходы?

Кризис доходов уже коснулся двух третей российских регионов, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Тһе Моѕсоцѕоцѕһ Times.

Из-за этого в Ростовской области губернатор Юрий Слюсар на этой неделе дал приказ срочно подготовить план сокращения расходов из местного бюджета. Он заявил, что власти региона откажутся от использования банковских кредитов, чтобы покрыть дефицит средств, потому что якобы по ним "ставки слишком высокие".

Ранее в Иркутской области власти объявили о сокращении расходов из бюджета:

программу "Развитие образования" урежут на 2,2 миллиарда рублей;

программу "Развитие здравоохранения" – на 2,7 миллиарда рублей.

Региональный Минфин заявил, что областной бюджет не выполняет по налогу на прибыль компаний, в результате чего недополучит 9,7 миллиардов рублей.

По подсчетам издания, уже в 12 регионах с сокращением зарплат столкнулись учителя. Педагоги жалуются на отмену надбавок, которые составляют значительную часть их заработка.

Экономист Наталья Зубаревич отмечает, что бюджеты регионов России "сыплются". К концу сентября дефицит доходов достиг 724,8 миллиарда рублей.

Каждый третий субъект зафиксировал падение доходов в номинальном выражении, а в реальном – с учетом инфляции – поступления сократились в 53 регионах,

– отмечает издание.

Более того, в России уже урезают даже расходы, направленные на продолжение войны против Украины. В частности, регионы сокращают расходы на премии для вербовщиков в армию, передает Служба внешней разведки Украины.

Сейчас по меньшей мере 7 регионов России уменьшили выплаты за отправку на войну. Некоторые области вообще отменили бонусы рекрутерам.

"Передовик" по бонусам для вербовщиков Саратовская область досрочно первой из всех регионов с 28 октября вообще отменила выплату вознаграждений по программе "Отправь товарища на войну",

– рассказали в разведке.

