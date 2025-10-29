Как платят вербовщикам в России?

Российское правительство разрешило премии вербовщикам летом 2024 года, однако только за счет местных бюджетов. Чтобы выполнить эти установки Москвы, некоторые регионы даже сократили социальные статьи и резервные фонды, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Суммы бонусов за мобилизацию в России иногда достигли объема финансирования целых местных программ:

В Саратовской области в период с лета 2024 года по октябрь 2025 года на бонусы вербовщикам потратили около 400 миллионов рублей. Столько же в регионе тратят на программу переселения из аварийного жилья.

Ульяновская область на премии рекрутерам направила 373 миллиона рублей. Почти столько же идет на ежемесячные доплаты сельским учителям в регионе.

В Смоленской области выделили на эти нужды 163 миллиона рублей – это сумма годового бюджета по поддержке безработных.

Стоит знать! При этом бонусы в регионах значительно отличаются. Например, в Рязанской области вербовщикам платят 574 тысяч рублей за иностранца и только 57 тысяч рублей за местного жителя.

Почему сокращают бонусы рекрутерам?

Однако из-за жесткого дефицита местных бюджетов регионам приходится сокращать даже мобилизационные расходы.

Сейчас по меньшей мере 7 регионов России уменьшили выплаты за отправку на войну:

Ульяновская область;

Башкортостан;

Нижегородская область;

Татарстан;

Марий Эл;

Ямало-Ненецкий автономный округ;

и Чувашия.

А "передовик" по бонусам для вербовщиков Саратовская область досрочно первой из всех регионов с 28 октября вообще отменила выплату вознаграждений по программе "Отправь товарища на войну",

– отмечают в разведке.

Какова ситуация в регионах?

Кроме того, чтобы уменьшить дефицит бюджета, российские регионы готовятся к повышению налогов и отмене льгот, отмечает СВРУ.

Сейчас по меньшей мере 7 областей планируют поднять налоги, в частности:.

в Ярославской области собираются повысить земельный и имущественный налоги до предельного уровня;

в Новосибирской области, в Красноярском крае и в Оренбургской области вырастет транспортный налог;

в Дагестане и Воронеже готовят отмену льготной ставки для бизнеса.

Стоит знать! Сейчас совокупный дефицит бюджетов регионов России вырос в полтора раза – до 724,8 миллиарда рублей, а количество дотационных регионов увеличилось с 45 до 68.

Какие проблемы у России с бюджетом?