Росіяни вирубують та викрадають українські ліси: хто їх купляє

З самого початку війни росіяни вирубали гектари лісу з комерційної вигоди або для зміцнення своїх оборонних позицій. Супутникові зображення показують смуги колишніх лісів, які залишилися голими після вторгнення.

Державне бюро розслідувань України заявило, що почало розслідування викрадення лісу російськими військами та колаборантами у північному районі Харкова. Держлісагентство України окремо повідомляє, що росіяни та ті, хто співпрацює з ними, включно з новою призначеною Кремлем місцевою владою на сході країни постійно рублять ліс в різних частинах країни.

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Вирубка лісів у місцях, де росіяни вивозили деревину, була масовою, сказав директор теруправління Державного бюро розслідувань у Полтаві Денис Маньковський, який відвідав місця вирубок на раніше окупованих територіях.

За даними української військової розвідки, у березні 2022 року, через кілька днів після вторгнення Росії, Сергій Шойгу, голова Міністерства оборони Росії, написав листа президенту Володимиру Путіну з проханням дозволити заготівлю деревини під час військової операції.

Деревина, яка не використовується для оборони, буде продана для фінансування військової операції, йдеться в листі.

Тотальне вирубування зелених насаджень є ще одним жахливим злочином окупантів,

– йдеться в повідомленні Міноборони України, яке супроводжує оприлюднення листа.

Російський уряд не відповів на запит про коментарі журналістів.

Вирубки лісу не зупинялися

Держлісагентство України заявило, що виявило приклади незаконних рубок у Київській області та північних районах Сумської та Харківської областей, які були окуповані Росією на початку війни. Серед зрубаних дерев – дуб, сосна, граб і ясен. Така деревина має різноманітне застосування, включаючи будівництво та виготовлення меблів.

ДБР України заарештувало та звинуватило у державній зраді кількох колишніх посадовців лісового господарства, які, як підозрюється, допомагали вести лісозаготівлі для Росії в Харківській області.

В одному випадку російський воєначальник призначив нового директора місцевого державного лісогосподарського підприємства та наказав їм організувати регулярне постачання деревини, повідомили в ДБР.

ДБР, яке розслідує правопорушення, пов’язані з корупцією та воєнними злочинами, заявило, що в першу чергу зосереджено на ролі обвинувачених у постачанні деревини для російських оборонних позицій. Також досліджували незаконні вирубки лісу на неокупованих територіях України.

Аналіз супутникових знімків

Супутникові зображення територій, виділені колишнім чиновником лісового господарства, надані компанією Maxar Technologies, здається, показують широку вирубку з моменту вторгнення Росії.

На супутникових знімках з різницею у рік видно суттєву різницю лісових насаджень у Таврійському лісі на Херсонщині.



Супутникові знімки компанії Maxar Херсонської області / WSJ

Ендрю Гілд, британський консультант з питань лісового господарства, сказав, що фотографії вказують на те, що лісоруби зосередилися на конкретних ділянках, можливо, більш цінних порід деревини в керованих лісах, включаючи дуб і сосну, а не просто знищували всю площу деревини.

У деяких східних регіонах України, які знаходяться під контролем Росії, нова місцева влада залучила колишні державні лісництва та відкрито продає деревину в соціальних мережах, таких як Telegram, сказав Брайан Мілаковський, дослідник, який вивчав вплив війни на українське лісове господарство.

Сама Росія є одним з найбільших світових експортерів деревини. Згідно з даними Світового банку, Китай зазвичай був його головним клієнтом, тоді як Європа та США також раніше були великими покупцями. Зараз Захід ввів санкції на російську деревину, а от Китай продовжує купувати деревину в Росії.