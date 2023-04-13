Россияне вырубают и угоняют украинские леса: кто их покупает

С самого начала войны россияне вырубили гектары леса с коммерческой выгоды или для укрепления своих оборонительных позиций. Спутниковые изображения показывают полосы бывших лесов, оставшихся голыми после вторжения.

Государственное бюро расследований Украины заявило, что начало расследование угона леса российскими войсками и коллаборантами в северном районе Харькова. Гослесагентство Украины отдельно сообщает, что россияне и те, кто сотрудничает с ними, включая новую назначенную Кремлем местную власть на востоке страны, постоянно рубят лес в разных частях страны.

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Вырубка лесов в местах, где россияне вывозили древесину, была массовой, сказал директор теруправления Государственного бюро расследований в Полтаве Денис Маньковский, посетивший места вырубок на ранее оккупированных территориях.

По данным украинской военной разведки, в марте 2022 года, через несколько дней после вторжения России, Сергей Шойгу, глава Министерства обороны России, написал письмо президенту Владимиру Путину с просьбой разрешить заготовку древесины во время военной операции.

Неиспользуемая для обороны древесина будет продана для финансирования военной операции, говорится в письме.

Тотальная вырубка зеленых насаждений является еще одним ужасным преступлением окупантов,

– говорится в сообщении Минобороны Украины, сопровождающем обнародование письма.

Российское правительство не ответило на запрос о комментариях журналистов.

Вырубки леса не останавливались

Гослесагентство Украины заявило, что выявило примеры незаконных рубок в Киевской области и северных районах Сумской и Харьковской областей, оккупированных Россией в начале войны. Среди срубленных деревьев – дуб, сосна, граб и ясень. Такое дерево имеет разнообразное применение, включая строительство и изготовление мебели.

ДБР Украины арестовало и обвинило в государственной измене нескольких бывших чиновников лесного хозяйства, которые, как подозревается, помогали вести лесозаготовки для России в Харьковской области.

В одном случае российский военачальник назначил нового директора местного государственного лесохозяйственного предприятия и приказал им организовать регулярные поставки древесины, сообщили в ДБР.

ДБР, расследующее правонарушения, связанные с коррупцией и военными преступлениями, заявило, что в первую очередь сосредоточено на роли обвиняемых в поставке древесины для российских оборонных позиций. Также исследовали незаконные вырубки леса на неоккупированных территориях Украины.

Анализ спутниковых снимков

Спутниковые изображения территорий, выделенные бывшим чиновником лесного хозяйства, предоставленные компанией Maxar Technologies, похоже, показывают широкую вырубку с момента вторжения России.

На спутниковых снимках с разницей в год видна существенная разница лесных насаждений в Таврическом лесу Херсонской области.



Спутниковые снимки компании Maxar Херсонской области / WSJ

Эндрю Гилд, британский консультант по лесному хозяйству, сказал, что фотографии указывают на то, что лесорубы сосредоточились на конкретных участках, возможно, более ценных пород древесины в управляемых лесах, включая дуб и сосну, а не просто уничтожали всю площадь древесины.

В некоторых восточных регионах Украины, которые находятся под контролем России, новые местные власти привлекли бывшие государственные лесничества и открыто продают древесину в социальных сетях, таких как Telegram, сказал Брайан Милаковский, исследователь, изучавший влияние войны на украинское лесное хозяйство.

Сама Россия является одним из самых крупных мировых экспортеров древесины. Согласно данным Всемирного банка, Китай обычно являлся его главным клиентом, тогда как Европа и США также раньше были крупными покупателями. Сейчас Запад ввел санкции на русскую древесину, а вот Китай продолжает покупать древесину в России.