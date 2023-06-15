Кошти росіян Україні: в США напрацювали закон щодо арешту російських активів, – Financial Times
Джерело:Financial Times
Сенатори США виступлять із законопроєктом, який передбачає арешт, а згодом й передачу російських активів Україні. Кошти мають виділити на реконструкцію країни. Однак адміністрація Байдена все ще вагається із рішенням.
Закон про передачу російських активів
В США представлять законопроєкт, який уповноважує вилучення російських активів. Згодом кошти мають передати на користь України для довгострокової реконструкції через війну.
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Авторами проєкту є Джим Ріш, сенатор-республіканець від Айдахо та головний член партійного комітету з питань зовнішніх відносин, а також Шелдон Вайтхаус, демократ від Род-Айленду в юридичному комітеті Сенату США.Зверніть увагу, що з початку повномасштабної війни в Україні, яку розпочала Росія у лютому 2022 року, західні країни конфіскували російські активи на суму близько 300 мільярдів доларів.
- У проєкті йдеться про те, що Росія несе відповідальність за фінансовий тягар реконструкції України. це дає право президенту США "конфіскувати" заморожені російські суверенні активи. Це торкнеться й активів російського центробанку.
- Також, у ньому міститься заклик до президента Джозефа Байдена щодо створення спільного міжнародного механізму компенсації з іноземними партнерами. Це буде додатковим способом для спрямування конфіскованих російських грошей.
Враховуючи жорстокість Росії та воєнні злочини проти українського народу, цілком правильно, щоб кошти російського уряду в Сполучених Штатах були конфісковані та перепрофільовані, щоб допомогти Україні виграти війну та відновити свою країну,
– каже Джим Ріш.
Чи вдасться заморозити кошти росіян
- Однак Європа вже розглядає способи переказу прибутків. Йдеться навіть про виплату відсотків.
- У той час адміністрація Байдена все ще зважує рішення щодо цього. І остаточної позиції щодо запропонованого законопроєкту немає.