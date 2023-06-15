Кошти росіян Україні: в США напрацювали закон щодо арешту російських активів, – Financial Times

Сенатори США виступлять із законопроєктом, який передбачає арешт, а згодом й передачу російських активів Україні. Кошти мають виділити на реконструкцію країни. Однак адміністрація Байдена все ще вагається із рішенням.

Закон про передачу російських активів

В США представлять законопроєкт, який уповноважує вилучення російських активів. Згодом кошти мають передати на користь України для довгострокової реконструкції через війну.

Читайте також Понад 200 мільярдів: ЄС заблокував активи російського центрального банку

Авторами проєкту є Джим Ріш, сенатор-республіканець від Айдахо та головний член партійного комітету з питань зовнішніх відносин, а також Шелдон Вайтхаус, демократ від Род-Айленду в юридичному комітеті Сенату США.

У проєкті йдеться про те, що Росія несе відповідальність за фінансовий тягар реконструкції України. це дає право президенту США "конфіскувати" заморожені російські суверенні активи. Це торкнеться й активів російського центробанку.

Також, у ньому міститься заклик до президента Джозефа Байдена щодо створення спільного міжнародного механізму компенсації з іноземними партнерами. Це буде додатковим способом для спрямування конфіскованих російських грошей.

що з початку повномасштабної війни в Україні, яку розпочала Росія у лютому 2022 року, західні країни конфіскували російські активи

Враховуючи жорстокість Росії та воєнні злочини проти українського народу, цілком правильно, щоб кошти російського уряду в Сполучених Штатах були конфісковані та перепрофільовані, щоб допомогти Україні виграти війну та відновити свою країну,

– каже Джим Ріш.

Чи вдасться заморозити кошти росіян

Насамперед конфіскація російських активів та передача їх Україні допоможе західним союзникам. Адже зараз на Заході зростає побоювання зменшення політичного апетиту щодо величезної додаткової економічної допомоги. Втім сумніви ще досі є.