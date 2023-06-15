Средства россиян в Украине: США наработали закон об аресте российских активов, – Financial Times

Сенаторы США выступят с законопроектом, предусматривающим арест, а затем и передачу российских активов Украине. Средства должны быть выделены на реконструкцию страны. Однако администрация Байдена все еще сомневается с решением.

Закон о передаче российских активов

В США представят законопроект, уполномочивающий изъятие российских активов. Впоследствии средства должны быть переданы в пользу Украины для долгосрочной реконструкции из-за войны.

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Авторами проекта являются Джим Риш, сенатор-республиканец от Айдахо и главный член партийного комитета по внешним отношениям, а также Шелдон Вайтхаус, демократ от Род-Айленда в юридическом комитете Сената США.

В проекте говорится, что Россия несет ответственность за финансовое бремя реконструкции Украины. Это дает право президенту США "конфисковать" замороженные российские суверенные активы. Это коснется и активов российского Центробанка.

Также в нем содержится призыв к президенту Джозефу Байдену о создании совместного международного механизма компенсации с иностранными партнерами. Это будет дополнительным способом для направления конфискованных российских денег.

что с начала полномасштабной войны в Украине, которую начала Россия в феврале 2022 года, западные страны конфисковали российские активы

Учитывая жестокость России и военные преступления против украинского народа, вполне правильно, чтобы средства российского правительства в Соединенных Штатах были конфискованы и перепрофилированы, чтобы помочь Украине выиграть войну и восстановить свою страну,

– говорит Джим Риш.

Удастся ли заморозить средства россиян

В первую очередь конфискация российских активов и передача их Украине поможет западным союзникам. Ведь сейчас на Западе растет опасение уменьшения политического аппетита по поводу огромной дополнительной экономической помощи. Впрочем, сомнения до сих пор есть.