Є декілька варіантів: куди спрямують російські активи

Російські активи, що знаходилися на Заході, були заморожені після повномасштабного вторгнення в Україну. Це було зроблено для того, щоб обмежити країну-агресорку у фінансуванні війни. На сьогодні ведуться перемовини щодо спрямування цих коштів – як на відновлення України, так і на її обороноздатність.

Російські активи – на зброю для України

Як розповіла 24 Каналу голова Комітету з питань бюджету ВРУ Роксолана Підласа, публічно озвучила пропозицію щодо використання доходів від заморожених російських активів на закупівлю зброї для України президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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За словами Підласої, для того, щоб ця ідея стала реальністю, потрібно одноголосно отримати підтримку щодо цього від усіх країн-членів Євросоюзу. Загалом, як і для будь-якого іншого напрямку використання коштів.

Роксолана Підласа Голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради України В будь-якому випадку кошти будуть зараховані до бюджету ЄС, а потім спрямовані через який з інструментів для потреб України. Кожен з інструментів передбачає свої напрями використання. Наприклад, кошти інструменту Ukraine Facility можна спрямовувати на пряму бюджетну підтримку (невійськові видатки українського бюджету), страхування інвестиційних ризиків або підтримку здійснення реформ (фактично – підтримку громадянського суспільства та експертну підтримку).

Як пояснює голова Комітету з питань бюджету, розподіл коштів між цими напрямками всередині інструменту визначається в спільних консультаціях між Єврокомісією та урядом України.

Куди спрямують російські заморожені активи

Що стосується зброї, то є ймовірність, що застосовуватиметься інший механізм – European Peace Facility. В рамках цього проєкту, Євросоюз може закуповувати зброю у місцевих виробників та передавати її Україні. Водночас навіть якщо уряд України завжди долучений до обговорення найбільш актуальних потреб, рішення завжди за Євросоюзом.

В ефірі телемарафону премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив про те, що Україна хоче спрямувати заморожені російські активи для відновлення й покриття інших потреб, зокрема й військових.

Нагадаємо! Раніше Financial Times розповіли, що якщо керівництву Євросоюзу вдасться узгодити крок передачі російських коштів, то вже у липні цього року Україна може отримати перший транш від прибутку заблокованих активів російського Центробанку.

Перші виплати можуть становити 2 – 3 мільярди євро залежно від процентних ставок.

А загальний прибуток, за оцінками співрозмовників FT, до 2027 року може сягнути 20 мільярдів євро.

Ще одним варіантом використання заморожених активів Росії – застава для випуску євробондів. За словами Шмигаля, йдеться про створення міжнародного компенсаційного інструменту в складі Міжнародного фонду, Міжнародного реєстру збитків та Міжнародної компенсаційної комісії.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Також обговорюємо пропозицію міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Кемерона щодо використання російських заморожених активів як застави для того, щоб Україна під цю заставу могла випустити свої євробонди й отримати під них бюджетне фінансування. Ця застава буде безстрокова, безвідсоткова, тому ми зможемо залучити ті самі кошти. Але формально це буде не конфіскація активів, а нескінченна застава, доки Росія не відшкодує цих коштів.