За два роки Росія спробувала 25 разів відключити українців від світла
Джерело:Energy Map
Протягом повномасштабного вторгнення Росія здійснила 25 масованих ракетно-дронових атак на енергосистему України. Її метою було поставити під загрозу стабільність та цілісність енергетичної сфери країни.
Російські атаки на енергетику
У 2022 році Росія здійснила 11 масованих ударів, у 2023 – 5, у 2024 – 9, за даними Energy Map.
Читайте також Як зміниться вартість пального в Україні у жовтні
Зверніть увагу! В загальному по енергетиці України випустили понад 1 400 ракет різних типів та 500 ударних БПЛА.
Найбільше противник застосував саме крилатих ракет – близько 1 200 одиниць, з яких три чверті збило ППО. Ще Україні вдалося знищити близько половини керованих авіаційних ракет, а от зенітні та балістичні ракети зазвичай досягали своїх цілей.
Українське ППО ліквідувало близько 90% БПЛА. Вперше їх почали активно використовувати в жовтні 2022 року, а найбільше їх зафіксували в серпні 2024 року – тоді однією хвилею було випущено 109 БПЛА, з яких 99 не досягли цілі.
Внаслідок окупації та атак протягом 2022-2023 років енергосистема України втратила близько 21 ГВт потужностей. У 2024 році втрати від ракетно-дронової кампанії оцінюються в понад 9 ГВт теплової та гідрогенерації. Окрім генерації, Росія також регулярно завдає ударів по критичним вузлам електромереж, з метою дестабілізувати енергосистему та обмежити можливості передавати електроенергію всередині країни, а також ускладнювати її імпорт. Очевидно, що ворог знову буде завдавати ударів, можливо, навіть ще до початку зими,
– сказала Оксана Зуєва, старша експертка у сфері відкритих даних DiXi Group.
Нещодавні атаки російських військ завдали значної шкоди енергетичній інфраструктурі в Україні, особливо постраждали такі області:
- Дніпропетровська,
- Львівська,
- Вінницька,
- Запорізька,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Харківська.
Звіти вказують на те, що в цих областях щонайменше 10 з 25 цілеспрямованих атак призвели до значних пошкоджень енергетичних об'єктів.