Російські брокерські активи: нерезиденти виводять свої активи

Активи нерезидентів на рахунках російських брокерів до кінця ІІ кварталу 2024 року зменшилися. Спад склав 9,6%, до 1,77 трильйона рублів, пишуть російські ЗМІ.

Російські брокерські рахунки

Нещодавно став помітним відтік коштів з російських брокерських рахунків. Він став першим випадком такого роду з ІІІ кварталу 2022 року.

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Зверніть увагу! Більшість цих виведень походять від клієнтів у міжнародних офшорних зонах та сусідніх країнах.

Найбільше скоротилися активи на рахунках клієнтів брокерів з офшорів Віргінських островів, Панами, Белізу.

Також впали активи таких країн: