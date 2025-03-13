У Росії готуються до можливого пом’якшення санкцій
- Російський Мінпромторг звернувся до компаній для вказання санкцій, які найбільше заважають їхній роботі, готуючись до можливого пом'якшення санкцій.
- Ймовірне пом’якшення санкцій проти Росії може включати зняття вторинних санкцій з компаній третіх країн, що дозволить полегшити обхід обмежень.
Мінпромторг Росії звернувся до російських компаній із проханням вказати, які саме санкції заважають їхній роботі найбільше. Так країна-агресорка готується до ймовірного пом'якшення санкцій.
Компанії готуються до пом'якшення
Кремль хоче сформувати перелік критичних обмежень, які можуть стати предметом обговорення під час переговорів із США, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Підприємства отримали спеціальні анкети, де мають зазначити найбільш болючі наслідки санкцій. Зокрема, бізнес скаржиться на труднощі з міжнародними розрахунками та санкції проти російського флоту нафтових танкерів.
Аналітики зазначають, що найімовірнішим варіантом пом’якшення може стати зняття вторинних санкцій, які стосуються компаній із третіх країн – через них Росія намагається обходити обмеження.
Зауважте! Це також може відкрити ширший доступ до системи платежів "Мир", яку Росія використовує замість Visa та Mastercard.
Які санкції можуть пом'якшити
Після вторгнення в Україну у 2022 році великі російські банки були відключені від системи SWIFT, що обмежило доступ до розрахунків у доларах і євро. Відтоді російські компанії змушені користуватися альтернативними валютами та шукати обхідні шляхи через треті країни.
Як пише Reuters, зняття санкцій із банків та SWIFT могло б значно полегшити ситуацію для Росії, хоча швидке вирішення цього питання малоймовірне. Аналітик Renaissance Capital Андрій Мелашченко зазначає, що навіть якщо США послаблять тиск, Європа не обов’язково підтримає це рішення, а отже, платіжна інфраструктура повноцінно не відновиться.
Цікаво! Ймовірнішим виглядає пом’якшення вторинних санкцій, які стосуються компаній із третіх країн і дозволяють Росії обходити обмеження. Через неясність у застосуванні цих санкцій багато банків у Китаї не ризикують працювати з Росією, що створює затримки платежів і ускладнює фінансові операції.