Російські постачання палива в Азію підскочили до рекордно рівня

Російський морський експорт нафтопродуктів до Азії через мис Доброї Надії майже подвоївся за липень. Основним продуктом експорту стала нафта.

Експорт російської продукції до Азії зріс

Внаслідок значних змін у структурі морської торгівлі експорт російських нафтопродуктів до Азії через Африку в липні зріс майже на 100% порівняно з червнем, досягнувши рекордних 1,1 мільйона тонн. Таке зростання пов'язане з тим, що все більше суден обирають довший шлях навколо Африки в обхід Суецького каналу.

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Нагадаємо! Основним продуктом експорту була нафта – 0,83 мільйона тонн.

Також цим напрямом транспортували мазут, завантажений в російських балтійських портах Усть-Луга і Висоцьк, і дизельне паливо з низьким вмістом сірки з порту Приморськ.

Експорт здійснювався до:

Сінгапуру;

Тайваню;

Індії;

Китаю.

Починаючи з грудня, трейдери змінюють маршрути транспортування російської нафти в обхід Африки та Червоного моря. Ця стратегічна зміна відбулася у відповідь на зростання ризиків нападів з боку пов'язаного з Іраном єменського угруповання Хуті, що викликає занепокоєння щодо безпеки морського судноплавства в регіоні.

Нагадаємо! У 2024 році єменські сили Хуті здійснили напади щонайменше на три судна, що перевозили російські нафтопродукти. Зокрема, у травні було атаковано судно M/T Wind під панамським прапором, а в липні – судно Chios Lion під ліберійським прапором, яке нещодавно завантажило близько 90 000 тонн мазуту в російському чорноморському порту Туапсе.