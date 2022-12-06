Пів мільярда доларів за один день: скільки росіяни витрачають на ракети

За один день 5 грудня Росія випустила 70 ракет по Україні. Їх загальна вартість складає приблизно 400-500 мільйонів доларів.

Які ракети було випущено по Україні

За даними Командування повітряних сил, 5 грудня було випущено 38 крилатих авіаційних ракет Х-101/Х-555, 22 крилаті ракети "Калібр", три крилаті ракети Х-22, шість крилатих ракет Х-59 та одну авіаційну крилату ракету Х-31П.

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Вартість цих ракет складає:

Х-101 – 13 мільйона доларів

Х-555 – 4 мільйони доларів

«Калібр» – 6,5 мільйона доларів

Х-22 – 1 мільйон доларів

Х-59 – 0,5 мільйона доларів

Х-31П – 0,5 мільйона доларів

Сукупна вартість усіх випущених 5 грудня ракет склала 400-500 мільйонів доларів. Ця масована атака росіян України була уже восьмою. Нагадаємо, Росія випустила по Україні 70 ракет, 60 з яких збили сили ППО. Атака відбувалася 3 хвилями. Ворог влучив у важливі об'єкти інфраструктури.

Найбільших збитків росіяни задали Київщині та Одещині. Через ураження деяких електростанцій на цих територіях виробництво електроенергії суттєво знизилося.