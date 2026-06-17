Нова угода на горизонті: Росія відкриває Індії двері до корисних копалин Сибіру

Росія пропонує Індії власні рідкісноземельні матеріали. Кремль вже намагається налагодити видобуток корисних компалин на родовищі Томтор у Сибіру за індійські гроші.

Навіщо Індії російські рідкісноземи

Російський нафтовий гігант "Роснефть" вже веде переговори і індійською державною гірничовидобувною компанією IREL з цього приводу, але суворо конфіденційні, пише Reuters.

Дивіться також Все через США: Індія пояснила чому купувала російську нафту

За даними обізнаних джерел, сторони вже навіть обговорюють передачу зразків руди з арктичного родовища. Наразі переговори ведуться через урядові канали.

Зразки планують спочатку обробляти на території Росії, після чого їх можуть відправляти до Індії,

– розповів співрозмовник видання.

Нью-Делі дуже зацікавлений у цій співпраці, адже рідкісноземельні метали критично важливі для виробництва магнітів, які використовуються в двигунах електромобілів, у технологіях чистої енергетики та оборонній промисловості.

Торік уряд Індії схвалив програму обсягом 73 мільярда рупій, тобто приблизно на 770 мільйонів доларів для розвитку виробництва рідкісноземельних магнітів.

І хоча країна має значні запаси рідкісноземів, які оцінюються приблизно у 7,23 мільйона тонн, але не розвинула поки промислових потужностей для повного циклу переробки та очищення цих елементів до високої чистоти.

Тому Індія робиить ставку на Росію. А для Москви це хороша можливість заробити за рахунок давнього торгівельного партнера.

Що відомо про родовище Томтор

Родовище Томтор розташоване на півночі Росії, у Республіці Саха (Якутія). Воно вважається одним із найбільших у світі нерозроблених покладів рідкісноземельних елементів, які мають стратегічне значення для сучасної промисловості.

Його унікальність полягає в тому, що там зосереджений широкий спектр як легких, так і важких рідкісноземів,

За даними геологічних оцінок і матеріалів промислових оглядів, там переважають:

легкі церій, лантан, неодим і празеодим, які широко використовуються у виробництві потужних магнітів для електродвигунів і відновлюваної енергетики;

важкі тербій, диспрозій та європій, які застосовуються у високоточній електроніці, лазерних технологіях і спеціальних матеріалах;

критичні метали, зокрема ніобій і скандій, які використовують у авіакосмічній галузі та виробництві легких надміцних сплавів.

Втім, попри свій потенціал, родовище Томтор мало освоєне через складні кліматичні умови та відсутність інфраструктури.

Нагадаємо, Індія також розмірковує над тим, щоб придбати активи із видобутку коксівного вугілля в Росії. Адже у січні індійський уряд офіційно визнав коксівне вугілля критично важливим і стратегічним ресурсом через значну залежність країни від імпорту.