Зачем Индии российские редкоземельные элементы

Российский нефтяной гигант "Роснефть" уже ведет переговоры по этому поводу с индийской государственной горнодобывающей компанией IREL, но они носят строго конфиденциальный характер, пишет Reuters.

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По данным осведомленных источников, стороны уже даже обсуждают передачу образцов руды с арктического месторождения. В настоящее время переговоры ведутся через правительственные каналы.

Образцы планируют сначала обработать на территории России, после чего их могут отправить в Индию,

– рассказал собеседник издания.

Нью-Дели очень заинтересован в этом сотрудничестве, ведь редкоземельные металлы имеют критическое значение для производства магнитов, которые используются в двигателях электромобилей, в технологиях чистой энергетики и оборонной промышленности.

В прошлом году правительство Индии одобрило программу объемом 73 миллиарда рупий, то есть примерно на 770 миллионов долларов, для развития производства редкоземельных магнитов.

И хотя страна располагает значительными запасами редкоземельных элементов, которые оцениваются примерно в 7,23 миллиона тонн, она пока не развила промышленных мощностей для полного цикла переработки и очистки этих элементов до высокой степени чистоты.

Поэтому Индия делает ставку на Россию. А для Москвы это хорошая возможность заработать за счет давнего торгового партнера.

Что известно о месторождении Томтор

Месторождение Томтор расположено на севере России, в Республике Саха (Якутия). Оно считается одним из крупнейших в мире неразработанных месторождений редкоземельных элементов, имеющих стратегическое значение для современной промышленности.

Его уникальность заключается в том, что там сосредоточен широкий спектр как легких, так и тяжелых редкоземельных элементов,

по данным геологических оценок и материалов промышленных обзоров, там преобладают:

легкие церсий, лантан, неодим и празеодим, которые широко используются в производстве мощных магнитов для электродвигателей и возобновляемой энергетики;

тяжелые — тербий, диспрозий и европий, которые применяются в высокоточной электронике, лазерных технологиях и специальных материалах;

критические металлы, в частности ниобий и скандий, которые используются в авиакосмической отрасли и производстве легких сверхпрочных сплавов.

Впрочем, несмотря на свой потенциал, месторождение Томтор мало освоено из-за сложных климатических условий и отсутствия инфраструктуры.

Напомним, что Индия также рассматривает возможность приобретения активов по добыче коксующегося угля в России. Ведь в январе индийское правительство официально признало коксующийся уголь критически важным и стратегическим ресурсом из-за значительной зависимости страны от импорта.