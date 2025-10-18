Євросоюз запропонував використати частину запланованої позики (обсягом 140 мільярдів євро) для закупівлі американської зброї для України. Йдеться про заморожені російські активи.

Куди Єврокомісія прагне спрямувати заморожені активи?

Але лише за умови, що Вашингтон продовжить підтримувати Київ у його обороні від Росії, пише 24 Канал з посиланням на FT.

Пропозицію, яку представили послам ЄС, було зроблено на тлі несподіванки серед європейських союзників. Мова йде про те, що президент США Дональд Трамп погодився зустрітися зі своїм російським колегою в Угорщині в рамках спроби завершити війну в Україні.

Після телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним Трамп висловив припущення про можливе відновлення торгівлі між США та Росією у разі закінчення війни. Крім того, він натякнув, що більше не планує продавати Україні далекобійні ракети Tomahawk.

Нагадаємо! Європейська комісія планує використати активи Центрального банку Росії, заморожені в Бельгії в Центральному депозитарії цінних паперів Euroclear, щоб профінансувати "репараційну позику» для України на суму 140 мільярдів євро.

Згідно з документом Комісії, найбільшу частину цієї позики буде спрямовано на закупівлю озброєння, а також:

на підтримку України; оборонної промисловості Європи.

На прохання Франції до плану було додано преференції для європейських виробників зброї, однак Комісія зазначила, що "співпраця може бути передбачена з міжнародними партнерами, які зобов’яжуться надати суттєву додаткову підтримку Україні".

Як зазначають дипломати та чиновники ЄС, ця пропозиція покликана використати масштабні контракти на закупівлю зброї, щоб утримати США на боці України,

Останніми місяцями Трамп змінив свою позицію, дозволивши продавати Україні більше американської зброї. Але за умови, що Європа та інші союзники оплачуватимуть ці поставки.

Зауважте! Єврокомісія також закликала союзників із G7 та інші країни "посилити свою підтримку України разом із ЄС". Це може передбачати повторення моделі "репараційної позики" ЄС шляхом мобілізації заморожених активів у їхніх юрисдикціях, а також надання додаткової допомоги.

Чи може "репараційний кредит" збільшитися?

Наразі сума "кредиту" становить 140 мільярдів євро. Однак вона може змінитися. Про це повідомляє Politico.

Наразі Єврокомісія розглядає можливість залучити додатково ще 25 мільярдів євро. Вони знаходяться у приватних банках по всьому Євросоюзу.

Зверніть увагу! Юридичну можливість такого розширення "репараційної позики" поки що детально не вивчали.

Чи змінилась ситуація щодо Бельгії?