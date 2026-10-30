Російський дизель під загрозою блокади: губернаторка США кинула виклик угоді Трампа

Губернаторка американського штату Нью-Джерсі Мікі Шерріл розглядає можливість заблокувати розвантаження танкерів із російським дизелем. Під загрозою опинилися перші постачання, дозволені адміністрацією Дональда Трампа після його домовленості з Володимиром Путіним.

Чому розвантаження танкерів під загрозою

Наразі губернаторка шукає юридичні механізми, щоб не пустити судна з паливом у місцеві порти, пише Financial Times.

Вона різко розкритикувала нещодавню дизельну домовленість Дональда Трампа з Володимиром Путіним.

Угода Трампа з Путіним щодо дизеля є корумпованою та незаконною, і я оцінюю можливі варіанти, щоб не допустити його прибуття до порту Нью-Джерсі,

– заявила Шерріл.

Вона також звинуватила американського президента в тому, що цей крок збагачуватиме російського диктатора коштом американських споживачів та України.

Дональд Трамп нічого не робить, щоб знизити ціни на бензин, дизельне пальне чи інші витрати,

– додала губернаторка.

Які судна везуть пальне до Америки

Наразі до узбережжя США прямують три танкери, які везуть близько 140 тисяч тонн російського дизеля.

Особливу увагу привертає санкційний статус суден:

Російський танкер Talisman перебуває під прямими санкціями Вашингтона та Євросоюзу;

Тоді як Leruo внесений до санкційних списків Євросоюзу, Великої Британії та Канади.

Третє судно, Agioi Fanendes, спочатку вказувало Нью-Йорк як пункт призначення. Однак тепер змінило статус і наразі очікує подальших вказівок від власників, оскільки порт розвантаження досі не підтверджений.

Водночас поки невідомо, чи зможе губернаторка юридично заборонити розвантаження суден. Видання зазначає, що її повноваження для такого кроку залишаються незрозумілими.

Зауважте! Нью-Джерсі має стратегічне значення для американського паливного ринку. Там розташована більшість інфраструктури порту Нью-Йорка та Нью-Джерсі, який є найбільшим центром імпорту, зберігання й розподілу нафтопродуктів на східному узбережжі США.

Нагадаємо, 9 жовтня Трамп повідомив про домовленість із Путіним про збільшення постачань російського дизеля на американський і світовий ринки. Після цього США тимчасово послабили санкції, дозволивши визначені операції з російським дизелем. Проте ця ініціатива викликала шквал критики.