Российский дизель под угрозой блокады: губернатор штата США бросила вызов соглашению Трампа

Почему разгрузка танкеров находится под угрозой

В настоящее время губернатор ищет юридические механизмы, чтобы не пустить суда с топливом в местные порты, пишет Financial Times.

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Она резко раскритиковала недавнее соглашение Дональда Трампа с Владимиром Путиным по дизельному топливу.

Соглашение Трампа с Путиным по дизельному топливу является коррумпированным и незаконным, и я рассматриваю возможные варианты, чтобы не допустить его прибытия в порт Нью-Джерси– заявила Шеррил.

Она также обвинила американского президента в том, что этот шаг обогатит российского диктатора за счет американских потребителей и Украины.

Дональд Трамп ничего не делает, чтобы снизить цены на бензин, дизельное топливо или другие расходы– добавила губернатор.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Какие суда везут топливо в Америку

В настоящее время к побережью США направляются три танкера, которые везут около 140 тысяч тонн российского дизельного топлива.

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Особое внимание привлекает санкционный статус судов:

российский танкер Talisman находится под прямыми санкциями Вашингтона и Евросоюза;

тогда как Leruo внесен в санкционные списки Евросоюза, Великобритании и Канады.

Третье судно, Agioi Fanendes, изначально указывало Нью-Йорк в качестве пункта назначения. Однако теперь оно изменило статус и в настоящее время ожидает дальнейших указаний от владельцев, поскольку порт разгрузки до сих пор не подтвержден.

В то же время пока неизвестно, сможет ли губернатор юридически запретить разгрузку судов. Издание отмечает, что ее полномочия для такого шага остаются неясными.

Обратите внимание! Нью-Джерси имеет стратегическое значение для американского топливного рынка. Там расположена большая часть инфраструктуры порта Нью-Йорка и Нью-Джерси, который является крупнейшим центром импорта, хранения и распределения нефтепродуктов на восточном побережье США.

Напомним, 9 октября Трамп сообщил о договоренности с Путиным об увеличении поставок российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. После этого США временно ослабили санкции, разрешив определенные операции с российским дизельным топливом. Однако эта инициатива вызвала шквал критики.