США временно ослабили ограничения на операции с российским дизельным топливом после заявлений Дональда Трампа о достижении договоренности с Владимиром Путиным. Решение было принято на фоне мирового кризиса на рынке нефтепродуктов, вызванного рядом факторов, в частности войной на Ближнем Востоке и ударами по российской нефтепереработке.

Журналист Сергей Ауслендер в эксклюзивном интервью 24 Каналу объяснил, что на самом деле предполагает договоренность Вашингтона с Москвой и насколько она может быть выгодна Кремлю. Он обратил внимание на противоречия в действиях американской администрации, которая пытается повлиять на мировые цены, одновременно добиваясь уступок от Украины.

Трамп объявил о поставках почти 5 миллионов тонн дизельного топлива

9 октября Дональд Трамп заявил, что договорился с Путиным об увеличении поставок российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Общий объем, указанный в заявлении, составляет 4,8 миллиона тонн, однако на момент разговора фактическое выполнение этих договоренностей оставалось неподтвержденным.

Объявленный план предусматривает несколько этапов. Сначала речь идет о 300 тысячах тонн, в ноябре должны поставить еще 500 тысяч, впоследствии миллион тонн и дополнительно 3 миллиона тонн в течение короткого времени.

Также появилась информация о первом танкере с российским дизельным топливом, который якобы уже приближался к американскому побережью. Ауслендер предположил, что в случае подтверждения этих сообщений подготовка поставки могла начаться еще до публичного объявления о договоренности, поскольку судну требуется время на погрузку и пересечение Атлантического океана.

Это заявленные объемы, не подтвержденные, а именно заявленные. При этом появилась информация, что первый танкер с российским дизельным топливом уже приближается к берегам США. Это говорит нам о том, что соглашение могло быть заключено ранее,

– пояснил Ауслендер.

Предпосылки соглашения возникли весной и летом 2026 года, когда мировой рынок нефтепродуктов столкнулся с масштабными перебоями. Одним из главных факторов стала война против Ирана, которая сопровождалась ударами по нефтяной инфраструктуре и нарушением судоходства через Ормузский пролив.

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Дополнительные проблемы возникли из-за повреждения и остановки части перерабатывающих мощностей, в частности в Саудовской Аравии, которые подвергались иранским и хуситским атакам. Одновременно украинские удары по российским НПЗ, портам и перевалочной инфраструктуре ограничили возможности России по поставкам нефтепродуктов за рубеж.

По оценке Международного энергетического агентства, которую привел журналист, производство дизельного топлива в России упало примерно на 30%. Несмотря на значительные запасы и традиционно большие объемы производства, в июле Москва начала ограничивать экспорт этого топлива, что дополнительно повлияло на мировой рынок.

Дизельное топливо – это логистика, железная дорога, сельское хозяйство, строительство, вся тяжелая техника. И если оно дорожает, то во всех этих сферах начинается подорожание, потому что растут расходы,

– отметил журналист.

Для американской администрации цены на топливо имеют особое значение в преддверии промежуточных выборов в Конгресс. Трамп публично называл их снижение для промышленности, строительной отрасли и фермеров одним из приоритетов своей политики.

США ослабили санкции на полгода

В начале октября Путин во время выступления на Валдайском форуме заявил, что у России достаточно дизельного топлива, однако его экспорту якобы мешают ограничения и санкции. Ауслендер обратил внимание на противоречие между этими словами и предыдущим решением Москвы ограничить продажу дизельного топлива за рубеж.

Ведь российская нефтепереработка уже понесла значительные ущербы, а сокращение производства заставило власти позаботиться о внутреннем рынке. В то же время Кремль демонстрировал готовность увеличить экспорт, только что для этого появится возможность.

Реальный баланс между запасами, производством и внутренним потреблением установить сложно. Однако журналист предположил, что ради договоренности с Трампом Путин может направить часть доступного топлива на внешний рынок даже при наличии внутренних проблем.

Возникает серьезное противоречие в словах Путина. Вводим запрет на экспорт дизельного топлива, потому что у нас выбили 30% мощностей, но при этом готовы экспортировать его чуть ли не в любых объемах. Каков там на самом деле баланс, сколько топлива есть, чего хватит, а чего нет, трудно сказать,

– пояснил Ауслендер.

9 октября состоялся телефонный разговор Трампа с Путиным, в ходе которого они обсуждали войну в Украине, энергетику, нефть и ситуацию вокруг Ирана. После переговоров американский президент сообщил в Truth Social о договоренности по поводу российского дизельного топлива.

В тот же день Министерство финансов США выдало генеральную лицензию № 135. Она разрешает определенные операции, связанные с продажей, доставкой, разгрузкой и импортом дизельного топлива российского происхождения, в частности в Соединенные Штаты, до 7 апреля 2027 года.

Речь идет о временном ослаблении ограничений для конкретного вида товара, а не о полной отмене санкций против России. Лицензия также не устанавливает гарантированных объемов поставок, хотя ее выдача создает правовую возможность для соответствующих торговых операций.

Это не отмена санкций – важный момент. Много раз Трамп делал вид, что сейчас отменит санкции, но они, как правило, лишь ужесточались или ослаблялись в отношении какого-то конкретного вида товара на короткое время. Сейчас примерно на полгода ослабляют санкции в отношении дизельного топлива,

– подчеркнул журналист.

Ауслендер также обратил внимание на противоречивость американской санкционной политики, когда решения о жестких ограничениях против России сочетаются с разрешением на торговлю отдельными нефтепродуктами.

После выдачи лицензии российский вице-премьер Александр Новак, курирующий энергетический комплекс, заявил о начале досрочного снятия ограничений на экспорт дизельного топлива. В то же время подтвержденных поставок во всех озвученных Трампом объемах на момент интервью еще не было.

Украина предлагала энергетическое перемирие, но Россия отказалась

Ослабление американских санкций произошло в ходе переговоров в Майами, где украинская и европейская делегации общались с представителями США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны обсуждали гарантии безопасности, возможное мирное соглашение, восстановление территориальной целостности Украины и ее экономическое восстановление.

Именно во время этих встреч украинская делегация узнала о намерениях Трампа обсудить с Путиным вопрос о российском дизеле. По мнению Ауслендера, для Киева это могло выглядеть как односторонняя уступка Кремлю, ведь Украина продолжает подвергаться российским атакам и в то же время ведет переговоры о прекращении войны.

Мы здесь ведем переговоры, мы истекаем кровью, мы воюем. А в этот момент американцы делают Путину такой подарок,

– так журналист описал возможное восприятие ситуации украинской стороной.

Дополнительные подробности переговоров 10 октября обнародовал журналист Axios Барак Равид, сославшись на неназванного американского чиновника, знакомого с ходом встреч. Ауслендер предупредил, что скептически относится к сообщениям анонимных источников, поэтому изложенную версию следует воспринимать с осторожностью.

По информации собеседника Axios, Трамп якобы шесть раз просил Зеленского прекратить удары по российским НПЗ. Украинский президент не согласился на такое требование, после чего американская администрация пошла на договоренность с Кремлем по поводу дизельного топлива.

В этой версии событий удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам и перевалочной инфраструктуре сократили доступные объемы топлива, а ограничения российского экспорта усугубили проблемы мирового рынка. Вашингтон начал требовать прекращения атак, связывая их с подорожанием дизельного топлива в США.

Владимир Зеленский, в свою очередь, предложил взаимное энергетическое перемирие. Украина была готова прекратить удары по российским НПЗ при условии, что Россия перестанет атаковать украинские электростанции и другие объекты энергетической инфраструктуры.

Однако Кремль, как рассказал Ауслендер, не согласился на такие условия. Американская администрация, судя по сообщениям о переговорах, продолжала настаивать на прекращении украинских ударов без соответствующих обязательств со стороны Москвы.

Американская администрация начинает настаивать на прекращении украинских ударов без встречных обязательств со стороны России. Вы прекращаете удары по НПЗ, а что к вам ежедневно прилетают ракеты, бомбы и все остальное, как будто не имеет значения,

– пояснил Ауслендер.

Появились также сообщения о том, что во время переговоров в Майами представители США якобы угрожали ограничить передачу Украине разведывательных данных, если атаки на российские НПЗ продолжатся. Американская администрация опровергла эту информацию, поэтому журналист подчеркнул наличие двух противоположных версий.

Зеленский назвал разрешение на торговлю российским дизельным топливом инвестицией в войну. Ауслендер напомнил, что Украина уже предлагала прекратить огонь по линии соприкосновения, однако Россия продолжает боевые действия и удары по украинской территории.

Он также упомянул предыдущие контакты Трампа с Путиным, в ходе которых, по сообщениям различных источников, российский диктатор просил дополнительное время для продвижения в Донецкой области. Прошло более года, однако Кремль не завершил войну, в то время как претензии американского президента продолжают звучать в адрес Зеленского.

Даже максимальная выручка от дизельного топлива не спасет бюджет России

Экономический эффект соглашения Ауслендер оценил, исходя из заявленных 4,8 миллиона тонн топлива. Это примерно 36 миллионов баррелей дизельного топлива, а при цене от 700 до 1000 долларов за тонну потенциальная выручка от всех поставок может составить 4,8 миллиарда долларов.

Однако такой расчет предполагает полное выполнение объявленного плана. Кроме того, речь идет о выручке от продажи, а не о чистой прибыли российского бюджета, поскольку необходимо учитывать производство, транспортировку, перенаправление грузов, налоги и другие расходы.

Для сравнения журналист привел оценки, согласно которым Россия тратит на войну до полумиллиарда долларов в сутки. Они основаны на доступных данных, тогда как часть российских военных расходов остается засекреченной.

Даже если Россия получит эти 4,8 миллиарда долларов, это никак не повлияет на финансовое состояние российского бюджета. Россия тратит до полумиллиарда долларов в сутки на войну. Вот можете посчитать: хватит примерно на десять дней войны,

– отметил Ауслендер.

Реальные поступления в российский бюджет от этой схемы будут меньше максимальной стоимости всех заявленных поставок. Поэтому журналист сомневается, что полученные средства позволят Кремлю существенно повлиять на дефицит государственных финансов.

Важно и то, что новая американская лицензия не меняет положения поврежденных российских нефтеперерабатывающих предприятий. Украинские удары нанесли им значительный ущерб, а временное разрешение на торговлю дизельным топливом не открывает доступа к оборудованию, необходимому для возобновления производства.

Это не возможность отремонтировать НПЗ, не отмена санкций, не доступ к оборудованию. Это просто возможность поставить определенный ограниченный, хотя внешне и довольно большой объем топлива на внешний рынок, заработать некоторую сумму денег. Но их, на мой взгляд, крайне немного,

– пояснил журналист.

Ограниченным может оказаться и влияние соглашения на американский рынок. По оценке Ауслендера, США потребляют примерно 500 тысяч тонн дизельного топлива в сутки, поэтому все объявленные российские поставки соответствовали бы лишь 9–10 дням американского потребления.

Причем речь идет об общем объеме, который должны поставить в течение нескольких месяцев, а не одновременно. Журналист сослался на опрошенных Associated Press экспертов, которые также сомневаются, что такой объем существенно повлияет на мировые цены или стоимость топлива в США.

Соединенные Штаты сами являются большим производителем и экспортером дизельного топлива. Среди возможных способов повлиять на внутренние цены Ауслендер назвал ограничение американского экспорта, но предположил, что Трамп не хочет вступать в конфликт с нефтяным лобби.

Журналист также не ожидает существенного военного эффекта для России. По его мнению, возможные доходы от дизельного топлива не изменят ситуацию для российской армии на направлениях Константиновки и Дружковки и вряд ли заставят Украину отказаться от ударов по НПЗ и другим объектам.

Вашингтон использует стимулы в отношении России, а давление – в отношении Украины

Политические последствия решения американской администрации Оуслендер считает гораздо более важными, чем его непосредственный экономический эффект. Украина может воспринять ослабление санкций как несправедливый шаг со стороны партнера, особенно после сообщений о требованиях прекратить удары по российским НПЗ.

В то же время Россия получила возможность легально продать часть дизельного топлива за границу, хотя эта операция, по оценке журналиста, вряд ли существенно поможет ее экономике. Он обратил внимание, что даже ограниченная уступка Кремлю происходит без подтвержденных встречных обязательств по прекращению войны.

Ситуация вокруг дизельного топлива также продемонстрировала влияние украинских атак на российскую нефтепереработку. Ауслендер не согласен с оценками, что такие удары не имеют ощутимых последствий, ведь вопрос дошел до переговоров между Киевом и Вашингтоном.

Если это становится предметом спора между Киевом и Вашингтоном, значит, это все-таки оказывает влияние, если этим вопросом занялся сам Трамп. Но нужно обязательно отметить, что украинские удары не стали единственной причиной мирового кризиса с нефтепродуктами и дизельным топливом,

– подчеркнул Ауслендер.

Мировые проблемы с дизельным топливом возникли из-за совокупности нескольких обстоятельств. Среди них – война с Ираном, нарушение международных перевозок через Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы, удары по нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке и повреждение российских НПЗ.

По мнению журналиста, американская администрация пытается одновременно снизить цены на собственном рынке и добиться завершения войны в Украине. Однако подход Вашингтона выглядит противоречивым: от Киева требуют ограничить удары, тогда как Москве предлагают экономические уступки.

Ауслендер напомнил, что подобное давление на Украину возникало и при администрации Джо Байдена. Тогда Вашингтон также выражал недовольство атаками на российские нефтеперерабатывающие заводы из-за опасений по поводу роста мировых цен на топливо.

Согласно сообщению Axios от 10 октября, Стив Виткофф и Джаред Кушнер должны были продолжить переговоры с Киевом и Москвой. Однако Ауслендер сомневается, что попытки добиться уступок от Кремля с помощью новых послаблений принесут желаемый результат.

Для сравнения он упомянул переговоры американской администрации с Ираном, в ходе которых Тегерану также предлагали значительные уступки в обмен на ограничение его ядерной программы. По его мнению, что касается таких режимов, более эффективным инструментом остаются жесткие санкции и усиление давления, а не попытки договориться с помощью экономических стимулов.

США пошли на конкретное экономическое смягчение в отношении России, не получив абсолютно ничего взамен. Мы пока, по крайней мере, не видим, чтобы они что-то получили, потому что генеральная лицензия №135 уже есть. Она подписана, выдана и обнародована,

– подчеркнул журналист.

На момент беседы Ауслендер не назвал подтвержденных встречных уступок со стороны Кремля. Временное разрешение США на определенные операции с российским дизельным топливом уже было выдано, тогда как реальные объемы будущих поставок, их влияние на рынок топлива и дальнейший ход переговоров оставались неизвестными.

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