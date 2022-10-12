Росія пограла від власного шантажу: тепер Європі не потрібен її газ

Росії потрібно продавати ЄС свій природний газ, проте Європі ці поставки більше не потрібні. Лише щороку Росія втрачатиме 100 мільярдів доларів через припинення продажу газу.

Як повідомляє Лестер Краун, професором практики менеджменту Єльської школи менеджменту, у той час, коли Росія завдає ракетних ударів по території України, кремлівські плани щодо суворої зими у Європи отримують зворотний ефект.

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Європі поставки російського газу більше не потрібні. На це не вплине навіть ймовірний саботаж на діючому газопроводі "Північний потік" і невідкритому газопроводі "Північний потік — 2".

Європа повністю замінила російський газ

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, обсяг поставок російського газу в ЄС різко впав з 46% до 9%. Такий хід подій став можливим завдяки збільшенню поставок газу з Норвегії та Алжиру. Крім цього, вдалося збільшити імпорт СПГ (скрапленого природного газу) із США та інших країн, що замінило втрачений російський газоподібний газ із цільових трубопроводів.

За розрахунками професора Лестера Крауна, новий сплеск поставок до ЄС наближаєтьсязагальної світової пропозиції СПГ.

Зі зниженням попиту на скраплений газ в решті світу, особливо в Китаї, нових доповнень до глобальних поставок достатньо, щоб повністю компенсувати залежність Європи від російського газу з "Північного потоку" та українських транзитних трубопроводів.

Єдиний мінус

Скраплений природній газ коштує дорого. Проте, європейські уряди вже віддають перевагу податковим послабленням для споживачів:

як щодо опалення будівель (42% споживання газу в ЄС);

так і витрат на електроенергію (28% споживання газу), з масовими субсидіями та трансфертними платежами.

що на європейську промисловість припадає 30% споживання газу і підвищення цін на газ сильно турбує, але дані свідчать про те, що потенційний економічний вплив є значно меншим, ніж побоювалися.

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Росія втрачає і втрачатиме більше

За оцінками Єльської школи менеджменту, Росія щороку втрачатиме 100 мільярдів доларів від втрачених продажів газу.

До цього додасться й те, що репутація країни-агресорки, що колись вважалась надійним постачальником енергоресурсів, вже підірвана.

Росія зараз має дуже незначний існуючий експортний потенціал. Крім цього, вона вже натрапила на труднощі у будівництві трубопроводів задля пошуку нового ринку збуту через крижані умови та виклики арктичного судноплавства.

Єдиний газопровід, що з’єднує Росію з Китаєм, забезпечує 10% від пропускної здатності європейської мережі трубопроводів. Щобільше, Китай не поспішає будувати нові.

Отже, єдині, хто програв від газового шантажу, – Путін і його помічники.

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