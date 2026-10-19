Повернення до російського газу: у ЄС зробили важливу заяву щодо імпорту блакитного палива

Європейський Союз не планує повертатися до закупівель російського газу. Зокрема, Європа не планує й скасовувати санкції, які були запроваджені проти Кремля.

Чи планує ЄС повернутися до газу Росії

Важливу позицію ЄС оголосила під час брифінгу в Брюсселі офіційна представниця Єврокомісії Паула Пінью.

Паула Пінью Представниця Єврокомісії Стосовно нас, то ми дотримуємося своєї колишньої позиції. І як голова фон дер Ляєн чітко заявила минулого тижня перед початком засідання Європейської ради, ми не скасовуватимемо жодних санкцій, доки Росія не припинить війну. Це було сказано абсолютно недвозначно.

Річ у тім, що представницю Європейської комісії запитали, чи обговорювалася ця пропозиція з європейськими офіційними особами, та чи категорично виключає ЄС можливість повернення до імпорту російського газу.

Важливо! ЗМІ писали, що адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість відновлення постачання російського природного газу до Європи.

Але Пінью нагадала про висновки саміту ЄС від 15– 16 жовтня, "у яких відображено позицію про те, що Європейська рада висловлює жаль у зв'язку з ухваленим раніше рішенням Сполучених Штатів тимчасово зняти санкції щодо російського дизельного пального".

Ми, як і раніше, переконані, про що також нагадала голова фон дер Ляєн, що саме скоординовані дії по обидва боки Атлантики в питанні санкцій можуть відіграти вирішальну роль у припиненні цієї війни,

– наголосила Паула Пінью.

Нагадаємо, що 15 жовтня у Кремлі заявили, що російське дизельне пальне вже почало надходити на світові ринки. Трамп очікує, що таке постачання допоможе знизити ціни.

Управління з контролю за іноземними активами видало тимчасову генеральну ліцензію, яка дозволяє постачати російський дизель на світовий ринок. Це сталося після телефонної розмови Трампа та Путіна.