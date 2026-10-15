Що відомо про дизельну угоду між США та Росією

Минулого тижня Трамп заявив, що Росія погодилася постачати дизельне пальне на світові ринки, щоб знизити ціни на паливо, про що нагадує Reuters.

Після досягнення домовленості Москва із суботи, 10 жовтня, частково скасувала заборону на експорт дизельного пального.

Дизельне пальне почало надходити на світові ринки й, як очікується, позитивно вплине на стабілізацію нафтових ринків, хоча цього буде недостатньо для їхньої повної стабілізації,

– заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

За даними LSEG, у середу Росія відновила завантаження дизельного пального для експорту в балтійському порту Приморськ. Згідно з даними про судноплавство, 13 жовтня на танкер завантажили близько 40 тисяч метричних тонн дизельного пального з наднизьким вмістом сірки. Судно прямувало до Марокко.

Трамп прагне знизити ціни на дизельне пальне у США напередодні проміжних виборів до Конгресу, які відбудуться 3 листопада.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Цікаво! У п’ятницю Трамп заявив, що Росія негайно надасть понад 300 тисяч метричних тонн дизельного пального (2,25 мільйона барелів) на ринки США та інших країн світу. За даними Управління енергетичної інформації США, це менше, ніж добовий обсяг споживання пального лише транспортним сектором США, який становить близько 2,94 мільйона барелів.

Трамп також заявив, що в листопаді Росія поставить ще 500 тисяч тонн дизельного пального, а невдовзі після цього – ще 1 мільйон тонн. Останній обсяг становить менше ніж чотири дні потреб транспортного сектору США.

Нагадаємо, що США вже очікують перші партії дизельного пального від Росії. Вони мають надійти вже найближчими тижнями.

Зокрема, Москва не планує зупинятися на дизелі. Кремль хоче продовжувати співпрацю з Вашингтоном. Зокрема, у галузі економіки.