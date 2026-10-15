Чому Вашингтон пішов на поступки Москві

Дональд Трамп офіційно призупинив дію американських санкцій щодо експорту російського дизелю, аби збити ціни на внутрішньому ринку перед проміжними виборами 3 листопада. За даними джерел, перші партії пального мають надійти до США вже найближчими тижнями, про що пише New York Post.

Вартість дизелю в Америці злетіла до рекордних 6,53 долара за галон, розганяючи інфляцію до 3,7%. Аби врятувати рейтинги республіканців, Трамп уклав угоду з Владіміром Путіним, який зі свого боку зняв заборону на експорт пального.

Експерти підрахували, що ця паливна оборудка може принести Москві до 4 мільярдів доларів нових доходів. Президент України Володимир Зеленський різко розкритикував такий крок, назвавши його "слабким" рішенням, яке напряму фінансує окупаційну армію.

Коли ви б'єте по нафтопереробних заводах, це шкодить американським споживачам, і це неприйнятно,

– заявило джерело в уряді США.

Через це Вашингтон вимагав від Києва припинити атаки на російські НПЗ в обмін на так зване "енергетичне перемир'я", яке Росія одразу ж порушила ударами по українських газових об'єктах.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Що відомо про передісторію паливної змови

Підготовка до цієї угоди тривала таємно. Як повідомляв 24 Канал, грецький танкер MINERVA ZEN вирушив із російського Санкт-Петербурга ще 22 вересня, прямуючи до порту Саванна на східному узбережжі США із 38 тисячами тонн дизелю на борту. Мінфін США миттєво видав ліцензію на ці операції. Проте реалізувати масштабні плани Трампа Кремлю буде вкрай важко.

Через успішні удари українських дронів обсяги переробки нафти в Росії впали на 30%, тому агресор фізично не здатен виробляти достатньо пального. Аналітики зазначають, що обіцяні Путіним обсяги покриють потреби США лише на півтора дня, тому ця угода є радше політичною ілюзією, ніж реальним порятунком для американських водіїв.