Что известно о дизельном соглашении между США и Россией

На прошлой неделе Трамп заявил, что Россия согласилась поставлять дизельное топливо на мировые рынки, чтобы снизить цены на топливо, о чем сообщает Reuters.

После достижения договоренности Москва с субботы, 10 октября, частично отменила запрет на экспорт дизельного топлива.

Дизельное топливо начало поступать на мировые рынки и, как ожидается, положительно повлияет на стабилизацию нефтяных рынков, хотя этого будет недостаточно для их полной стабилизации,

– заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По данным LSEG, в среду Россия возобновила погрузку дизельного топлива на экспорт в балтийском порту Приморск. Согласно данным о судоходстве, 13 октября на танкер погрузили около 40 тысяч метрических тонн дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы. Судно направлялось в Марокко.

Трамп стремится снизить цены на дизельное топливо в США накануне промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 3 ноября.

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Интересно! В пятницу Трамп заявил, что Россия немедленно поставит более 300 тысяч метрических тонн дизельного топлива (2,25 миллиона баррелей) на рынки США и других стран мира. По данным Управления энергетической информации США, это меньше, чем суточный объем потребления топлива только транспортным сектором США, который составляет около 2,94 миллиона баррелей.

Трамп также заявил, что в ноябре Россия поставит еще 500 тысяч тонн дизельного топлива, а вскоре после этого – еще 1 миллион тонн. Последний объем составляет менее четырехдневной потребности транспортного сектора США.

Напомним, что США уже ожидают первые партии дизельного топлива из России. Они должны поступить уже в ближайшие недели.

В частности, Москва не планирует ограничиваться дизельным топливом. Кремль хочет и в дальнейшем продолжать сотрудничество с Вашингтоном, в том числе в сфере экономики.