США прагнуть прибрати російський газ з Європи: чому зірвалася угода з Gunvor щодо "Лукойлу"

Американські офіційні особи активно їздили Європою. Поїздки відбувалися у межах кампанії із заміщення російського газу "до останньої молекули".

Що відомо про ситуацію з Gunvor?

Це відбулося на тлі невдалої ситуації з міжнародною енергетичною групою Gunvor, пише 24 Канал з посиланням на FT.

Читайте також Готується до впливу санкцій: Болгарія зробила рішучий крок

Мільярдер і керівник однієї з найбільших світових компаній із торгівлі сировиною стоїть за "зухвалою спробою" придбати активи російської нафти на 22 мільярди доларів – родовища, нафтопереробні заводи та мережі АЗС. 72-річний Торбйорн Торнквіст, голова трейдингового дому Gunvor, кинувся купувати величезний міжнародний бізнес російського нафтового гіганта "Лукойл" буквально через кілька днів після того, як проти нього були запроваджені санкції США.

Торнквіст стверджував, що угода спрямована проти Москви, а не на користь їй. Він також пообіцяв "повний розрив" із минулим, наполягаючи, що не існує жодного шляху, за яким "Лукойл" зможе знову викупити активи по всьому світу, які накопичував десятиліттями.

Поки Путін продовжує безглузді вбивства, Кремлівська маріонетка Gunvor ніколи не отримає ліцензію на діяльність і прибуток,

– опублікував різке повідомлення Мінфін США.

Gunvor негайно відкликала свою пропозицію, намагаючись мінімізувати наслідки, заявивши, що "завжди визнавала: будь-яка угода на 100% залежить від схвалення" Мінфіну США та управління OFAC.

Ми вірили, що наша пропозиція відповідає санкціям США та їхнім цілям, які ми підтримуємо,

– додала компанія і підкреслила, що "повністю поважає" рішення Вашингтона.

Зауважте! Бізнес компанії продовжив працювати у звичному режимі, і трейдери бачили її активною в торгах нафтою. Але фахівці переконані: репутаційні втрати неминучі.

Що відбувається щодо продажу компанії?

Російський нафтовий гігант тихо почав шукати покупців на свій міжнародний бізнес ще у 2023 році. Gunvor був серед учасників тих ранніх перемовин.

Американські чиновники, відповідальні за санкції, регулярно контактували з учасниками переговорів, відвідали офіси Gunvor у Женеві та інші енергетичні трейдингові компанії, щоб зрозуміти вплив обмежень на енергосистему Європи.

Але "Лукойл" не поспішав укладати угоду через небажання продавати актив зі знижкою. Один із потенційних покупців, який торік їздив у Москву для переговорів, розповів, що перемовини зупинилися після того, як російська сторона зажадала права зворотного викупу активу за тією ж ціною.

Ситуація різко змінилася 22 жовтня, коли адміністрація Дональда Трампа безпосередньо наклала санкції на "Лукойл" і "Роснєфть" та на будь-кого, хто веде з ними бізнес. Gunvor зреагував найшвидше. Вже за кілька днів компанія розширила пропозицію, та представила новий план Вашингтону як спосіб зберегти роботу активів, поки знайдуть довгострокове рішення.

Зверніть увагу! Але через зупинку роботи уряду США чиновники, які мали розглядати угоду, працювали з дому або взагалі не працювали.

Чим закінчилась історія з Gunvor?

Gunvor так і не змогла повністю розвіяти американські підозри. Коли пропозиція енергетичної групи повільно просувалася через напівпрацюючу бюрократію, рішення "поховати" її надійшло з вищих рівнів Мінфіну США.

Зрив заявки Gunvor спричинив гонитву за паралізованою імперією "Лукойлу", а також надзвичайні заходи й прохання про відстрочку від тих, хто залежить від російських НПЗ та мереж АЗС,

– йдеться у матеріалі.

Санкції на "Лукойл" мають набути чинності 21 листопада.

Будь-яка угода має повністю розірвати зв’язки з "Лукойлом" і розмістити кошти від продажу на заблокованому рахунку, доступ до якого компанія отримає лише після скасування санкцій. "Лукойл" у п’ятницю підтвердив триваючі переговори щодо продажу міжнародних активів з кількома потенційними покупцями.

Цікаво! Водночас компанія Gunvor налаштована остаточно розірвати свої російські зв’язки й продовжити переорієнтацію на США, де вже має 200 співробітників.

Нагадаємо, що акції "Лукойла" на Московській біржі обвалилися через санкції та проблеми з продажем іноземних активів. Про це повідомляло російське ЗМІ "The Moscow Times".

На торгах папери "Лукойла" падали до 4 900 рублів за штуку – найнижчого за останні два з половиною роки рівня.

Ринкова капіталізація скоротилася на 777 мільярдів рублів, або 9,6 мільярда доларів.

Що ще наразі відомо про "Лукойл"?