Європа перекриває газ Росії: хто постраждає найбільше та як це вплине на доходи Кремля

Європейський Союз продовжує зменшувати залежність від російських енергоресурсів і робить черговий крок до повної енергетичної незалежності. Нещодавно країни ЄС узгодили спільну позицію щодо поетапної заборони імпорту російського газу.

Таке рішення узгоджується зі стратегією RePowerEU, яка передбачає повну відмову від російського викопного палива до 2028 року. На першому етапі заборона стосуватиметься короткострокових контрактів, а згодом — і довгострокових угод.

Втім, навіть попри санкції, російський газ усе ще становить близько 13% імпорту ЄС у 2025 році, що приносить Москві понад 15 мільярдів євро щороку. Тож питання повної заборони досі залишається відкритим.

24 Канал дізнався, наскільки серйозно заборона на російський газ у ЄС може вдарити по російській економіці, чи готова до цього Європа та як Росія може обійти санкції.

Чи вплине на Росію повна заборона на газ від Європи?

Експертка з енергетики Оксана Іщук для 24 Каналу розповіла, що із затвердженням 19 пакету санкцій його енергетична частина передбачає заборона імпорту російського ЗПГ через наступні 6 місяців для короткострокових контрактів, а з 1 січня 2028 року – для довгострокових.

Іщук додає, що на спотових ринках ЄС за короткостроковими контрактами продається близько третини постачання російського скрапленого газу, решта, десь 70% – це постачання ЗПГ за довгостроковими контрактами, зокрема, з термінала Ямал-ЗПГ ПАТ "Новатек".

Оксана Іщук Виконавчий директор Центру глобалістики "Стратегія XXI" Важливою особливістю даного пакету санкцій є перехідний період, який дається навмисне агресору для адаптації та налаштування обхідних механізмів. Для прикладу, з високою долею ймовірності можна передбачити, що росіяни будуть намагатися створити мережу трейдингових компаній в інших країнах.

Йдеться, зокрема, і про Туреччину, яка скуповуватиме російський газ і перепродавати під виглядом газу інших виробників, або газу власного видобутку, навіть попри намагання ЄС ввести разом із забороною вимогу про підтвердження країни виробництва.

Дане рішення може призвести до наступних наслідків: де-юре – повна відмова від російського газу, а де-факто – перехід російського газу в "тіньовий сегмент",

– додає експертка.

Пані Оксана зауважує, що це зробить логістичний ланцюг постачання російського газу на європейський ринок складнішим й зменшить надходження від продажу газу до російського бюджету.

Також повна відмова від російського газу в перспективі 2027 року може стати поштовхом для завершення переговорів по "Силі Сибіру-2" для постачання газу в Китай, адже зробить Росію більш поступливою в переговорах з Китаєм щодо формули ціноутворення на газ.

Нагадуємо! Формула ціноутворення на газ так і не була узгоджена на початку вересня цього року в підписаному меморандумі про наміри під час візиту Путіна до Пекіну.

Водночас як нагадує для 24 Каналу економіст Олег Гетман, основний величезний потік трубопровідного газу був зупинений ще у 2021 – 2022 роках до Європи. Але тут не йдеться про ЗПГ.

Олег Гетман Координатор експертних груп Економічної експертної платформи Це були величезні цифри, вони вимірювались сотнями мільярдами доларів. На фоні іншого величезного відтоку прибутків Росії, яке відбулося через нафту (коли на 20 – 30% впали надходження від неї), навіть 20 мільярдів доларів буде відчутно для Росії, бо більше нема куди перепродувати енергоресурси.

Відтак для Москви будь-яке скорочення прибутків буде відчутним зараз. Крім того, Росія вже завантажила Китай та інші азійські країни своїми енергоресурсами.

Росія втратила майже 50 мільярдів надходжень по нафті, у них тепер кожен долар врахований. Відповідно все, що вони втрачають, збільшує і так величезний дефіцит федерального бюджету. В цьому році він вже перевищив 5 трильйонів рублів,

– додає Гетман.

Чи велику частку займає газ в економіці Росії?

Експерт з енергетики Юрій Корольчук також каже для 24 Каналу, що за останні роки Росія перестала постачати Європі десь до 100 мільярдів кубометрів газу щороку. Це той обсяг, який перекачували через "Північний потік", через Польщу, Білорусь та Україну.

Юрій Корольчук Співзасновник Інституту енергетичних стратегій Якщо Європа повністю відмовиться від російського газу, то, звичайно, для Росії очікуються втрати.

Але експерт Корольчук додає, що газ в експортній структурі Росії не займає визначальну роль на противагу нафті та нафтопродуктам.

Я б не сказав, що доходи з газу є ключовим фактором російської економіки. Крім того, Росія переорієнтовується на китайський ринок, хоч це займе не рік, і не два,

– зауважує експерт.

Таким чином, на думку Корольчука, росіяни можуть недозаробити, але вони точно не втратять повністю свій дохід,

Зверніть увагу! Як зауважила експертка Оксана Іщук, будь-які санкції проти російського газу матимуть сенс лише якщо буде введено повну заборону імпорту російського газу включно з ЗПГ.

Які поточні обсяги та маршрути російського газу?

Як передає Гетман, Росія досі отримує кошти від того, що Євросоюз купляє енергоресурси:

Станом на вересень цього року, загальна сума від продажу нафти та газу, яку країни Євросоюзу продовжують платити Росії, становить орієнтовно 1 мільярд євро щомісяця.

За перше півріччя 2025 року, тобто з січня по червень цього року, ЄС закупив у Росії зрідженого природного газу (ЗПГ) на суму близько 4,5 мільярда євро, за даними Євростату, каже Гетман.

Щодо трубопровідного газу, то за січень – липень 2025 року країни ЄС сплатили Росії 3,2 мільярда євро.

Водночас якщо говорити про доходи, які отримує Росія від загального експорту викопного палива, включно з газом, то у вересні вони знизились на 4% порівняно з попереднім місяцем – до 546 мільйона євро на день, зазначають в CREA. Це найнижчий показник з часів повномасштабного вторгнення в Україну.



Динаміка спаду доходів Росії з 2022 по 2025 роки / Інфографіка CREA

Корольчук заявляє, що наразі єдиний маршрут, що забезпечує експорт російського газу до Європи, – через "Турецький потік". Йдеться про приблизно 15 мільярдів кубометрів газу, що не є великим обсягом на сьогодні.

А от зріджений газ (ЗПГ) росіяни нарощують незалежно від війни. Загалом, десь до 25 мільярдів кубометрів на рік.

Найімовірніше, що той самий ЗПГ росіяни після ухвалення заборони продаватимуть із суттєвою знижкою,

– каже Корольчук.

Нагадуємо, що за даними Інституту KSE, експорт російської нафти, нафтопродуктів та газу у 2022 році досяг 383,7 мільярда доларів, що на 43% більше, ніж у 2021 році. Це абсолютний рекорд за 27 років.

Водночас як пише The Guardian, зараз ЄС досі лідирує щодо імпорту як ЗПГ, так і трубопровідного газу. Відповідно до даних CREA, ЄС купив половину загального обсягу експорту ЗПГ з Росії, а далі йдуть Китай (22%) та Японія (18%).

Крім того, ЄС також став найбільшим покупцем трубопровідного газу, купуючи 35% російського трубопровідного газу.



Скільки Росія заробила на продажі нафти, газу та нафтопродуктів у 2022 році / Інфографіка KSE

Чи готова Європа відмовитися повністю від російського газу?

Як пояснює Гетман, Європа має величезні можливості для диверсифікації газу. Навіть той самий американський ЗПГ може в принципі повністю задовольнити потреби Європи.

Питання тільки в тому, що в окремих країнах є безстрокові контракти щодо постачання російського газу. Тому це, по суті, політичне рішення. Але якщо брати чисто економіку, то всі обсяги зрідженого газу можна замінити американськими постачаннями та з країн Близького Сходу без жодних проблем,

– додає пан Олег.

Оксана Іщук також зауважує, що Європа абсолютно готова до такого розвитку подій. І експертка називає кілька опцій заміни:

Перша опція – американський ЗПГ

Зараз 54% експорту ЗПГ зі США йде до Європи. Сполучені Штати мають потенціал для нарощування видобутку і розширення експортної інфраструктури, про що, власне, заявляв міністр енергетики США Кріс Райт у вересні цього року під час візиту до Брюсселю, каже пані Оксана.

Друга опція – катарський газ

Річ у тім, що Катар є другим після США виробником ЗПГ у світі. З другої половини 2026 року виробничі потужності катарського родовища North Field East мають бути збільшені з поточних 77 мільйона тонн на рік до 110 мільйона тонн на рік, що призведе до появи нових обсягів на світовому ринку.

Третя опція – нарощування експорту з Азербайджану

Як пояснює експертка Іщук, для цього потрібні інвестиції в розширення інфраструктури та час на будівництво.

Водночас пані Оксана додає, що виключення щодо заборони на російський газ не має сенсу вводити для жодної з країн. Наприклад по нафті такі виключення ввели для Угорщини, Словаччини, Чехії. Серед причин, чому було ухвалене таке рішення – інфраструктурні обмеження та відсутність виходу цих країн до моря.

Проте навіть попри вперте небажання Угорщини та Словаччини переорієнтовуватися на нафту з Середземного моря з Хорватії через порт Омішаль, вони мають для того всі можливості,

– каже Оксана Іщук.

Що стосується газу, то найбільший вплив повної заборони російського зрідженого газу відчують Франція, Бельгія, Іспанія, адже ці країни є найбільшими покупцями російського ЗПГ в ЄС.

Які труднощі можуть виникнути у Європі?

Зовсім протилежну думку щодо наслідків для Європи щодо повної відмови від російського газу висловив Юрій Корольчук.

Він пояснює, що відмовитися від газу не так просто, як здається. Наприклад населення каже: "ми відмовляємося від російського газу", але альтернатив немає ніяких.

План Європи полягає у тому, що вони просто зараз скорочують споживання російського газу,

– каже експерт.

Крім того, Корольчук називає рішення про повну заборону газу більше політичним. На сьогодні Євросоюз "дотискає" своїх членів, Угорщину та Словаччину, припинити купляти російський газ, хоч ці країни не споживають багато, а інколи взагалі перепродують його.

Що буде з нафтою?

Щодо нафти, то для росіян абсолютна більшість постачань вже заборонена, резюмує Олег Гетман.

Майже всі обсяги російської нафти споживають такі країни: Китай, Індія (70 – 80% всієї нафти), трохи Туреччина, Сирія та Сингапур. На фоні цього 2 європейські країни, які продовжують купувати російську нафту, не роблять погоди,

– каже економіст.

Також він додає, що найбільший виробник та експортер нафти на сьогодні – це США, друге місце належить Саудівській Аравії. Відтак ці країни можуть замінити всі постачі Росії.

Втім досі декілька європейських країн тримаються за свої контракти й все ще сподіваються, що Росія даватиме якісь особливі вигоди за це,

– додає Гетман.

Корольчук натомість каже, що у всіх раніше була ейфорія щодо запроваджених санкцій проти Росії, зокрема і на енергетичний сектор. Але насправді Росія досі залишається великим гравцем на ринку.

Не лише запаси нафти, але і її видобуток, має чималі обсяги. Росія із Саудівською Аравією має майже співмірні показники. І хоч наразі Росія втратила європейський ринок, цю "прогалину" заповнила Індія, яка практично купує по 3 мільйони барелів щодня,

– зауважує Юрій Корольчук.

Таким чином експерт додає, що в певній частині доходу повна заборона не лише на газ, але й на нафту все ж матиме вплив, але щоб капітально – ні.