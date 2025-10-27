ЄС став найбільшим імпортером російського газу: скільки блок заплатив Москві

Євросоюз залишається найбільшим покупцем російського СПГ та купив половину загального обсягу експорту з країни-агресорки. Проте є надії, що Європа збільшить імпорт зі США та відмовиться від російського газу.

Скільки Європа та інші країни витратили на російський газ?

ЄС лідирує щодо імпорту як СПГ, так і трубопровідного газу, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Згідно з даними Crea, ЄС купив половину загального обсягу експорту СПГ з Росії, далі йдуть Китай (22%) та Японія (18%). Блок також є найбільшим покупцем трубопровідного газу, купуючи 35% російського трубопровідного газу, далі йдуть Китай (30%) та Туреччина (29%).

Загалом ЄС експортував газу на 42 мільярди євро. За ним йдуть:

Китай – 28 мільярдів євро;

Туреччина – 20 мільярдів євро;

Японія – 7 мільярдів євро;

Південна Корея – 2 мільярди євро.

Які країни ЄС купують найбільше газу в Росії?

Угорщина та Словаччина були найбільшими імпортерами російського газу в ЄС минулого місяця, купивши російського викопного палива на суму 393 мільйонів євро та 207 мільйонів ​​євро відповідно.

Франція була третім найбільшим покупцем російського газу в ЄС минулого року, імпортувавши російське викопне паливо на суму 153 мільйонів євро, все у формі СПГ, частина якого згодом була поставлена ​​до Німеччини.

Бельгія була четвертим найбільшим імпортером, імпортувавши російський СПГ на суму 92 мільйонів євро, тоді як Нідерланди купили СПГ на суму 62 мільйони євро.

Хто може постачати газ до Європи замість Росії?

США стали найбільшим постачальником СПГ до Європи після того, як війна в Україні призвела до припинення імпорту російського газу трубопроводами та уповільнення морських поставок газу. Про це Кріс Райт заявив в ефірі Fox News, інформує 24 Канал.

Загалом Штати готові повністю замістити поставки російського газу та нафти до Європи, якщо блок на це наважиться.

Америка сьогодні готова замістити весь російський газ, який надходить до Європи, а також усі російські продукти переробки нафти... У нас є можливості. Ми готові задовольнити їхні потреби,

– заявив глава Міненергетики США.

Трамп може очікувати збільшення експорту газу з США до Європи після того, як ЄС минулого тижня погодився поступово відмовитися від усього імпорту російського газу, зокрема СПГ, до початку 2027 року.

Що відомо про закупівлі газу в Росії?