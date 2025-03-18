Російський "Газпром" на межі: компанія завершила 2024 рік із мільярдними збитками

"Газпром" закінчив 2024 рік з мільярдними збитками, що пов'язано з низкою економічних труднощів і змінюваними ринковими умовами. Яка голова причина фінансових втрат компанії, читайте далі.

Чому "Газпром" несе мільярдні збитки

Російська компанія "Газпром" завершила 2024 рік із чистим збитком у розмірі 1,07 трильйона рублів (близько 12,89 мільярда доларів США), передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

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За інформацією агентства, збитки стали результатом зниження ринкової вартості акцій "Газпром нафти", нафтового підрозділу компанії "Газпром". До того ж у 2023 році "Газпром" також зазнав рекордного чистого збитку в розмірі 6,1 мільярда доларів США, ставши найзбитковішою компанією Росії.

Як припинення постачання російського газу відбилось на "Газпромі"

"Газпром" продав австрійські та італійські підрозділи компанії EGH Gulf з Дубая, зокрема Centrex Europe Energy & Gas AG та Centrex Italia. Продаж відбувся на початку 2025 року, згідно з документами в австрійському корпоративному реєстрі.

Цей продаж став результатом припинення постачання російського газу через Україну та арбітражного рішення, яке зобов'язало "Газпром" виплатити OMV 233 мільйони євро, що призвело до розірвання довгострокової угоди з компанією.