Російський обстріл пошкодив виробничий майданчик ДТЕК у Києві – є постраждалий
- Російський обстріл 16 квітня пошкодив виробничий майданчик ДТЕК у Києві, постраждав співробітник компанії.
- Відомо про руйнування виробничих цехів та адміністративних будівель, на місці атаки працювали бригади.
У ніч на четвер, 16 квітня, росіяни вкотре масовано атакували Україну дронами та ракетами. Зокрема, серед інших пошкоджень у Києві постраждав виробничий майданчик ДТЕК.
Що відомо про наслідки обстрілу?
Деталі розповіли в компанії. Відомо про руйнування виробничих цехів.
Станом на 12:07 на місці працювали бригади ДТЕК, які ліквідовували наслідки ворожого удару.
Окрім 15 пошкоджених автомобілів, руйнування зазнали адміністративні будівлі та виробничі цехи.
Постраждав наш колега. Йому вже надали всю необхідну допомогу,
– додали в компанії.
Наслідки російської атаки 16 квітня / Фото ДТЕК
Нагадаємо, в Укренерго розповіли про знеструмлених споживачів унаслідок обстрілу – у Київській, Одеській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Миколаївській та Херсонській областях.
Однак вводити графіки відключень світла по Україні 16 квітня поки не планують. Громадян закликали споживати електроенергію ощадливо з 18:00 до 22:00.