Російський обстріл пошкодив виробничий майданчик ДТЕК у Києві – є постраждалий

У ніч на четвер, 16 квітня, росіяни вкотре масовано атакували Україну дронами та ракетами. Зокрема, серед інших пошкоджень у Києві постраждав виробничий майданчик ДТЕК.

Що відомо про наслідки обстрілу?

Деталі розповіли в компанії. Відомо про руйнування виробничих цехів.

Станом на 12:07 на місці працювали бригади ДТЕК, які ліквідовували наслідки ворожого удару.

Окрім 15 пошкоджених автомобілів, руйнування зазнали адміністративні будівлі та виробничі цехи.

Постраждав наш колега. Йому вже надали всю необхідну допомогу,

Наслідки російської атаки 16 квітня / Фото ДТЕК

Нагадаємо, в Укренерго розповіли про знеструмлених споживачів унаслідок обстрілу – у Київській, Одеській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Миколаївській та Херсонській областях.

Однак вводити графіки відключень світла по Україні 16 квітня поки не планують. Громадян закликали споживати електроенергію ощадливо з 18:00 до 22:00.