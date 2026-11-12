За крок до заборони: ЄС заплатив Росії за газ майже 9 мільярдів

Євросоюз готується остаточно закрити російському газу доступ на свій ринок, однак поки що сплачує Москві мільярди за блакитне паливо. Деякі країни вирішили максимально запастися ресурсом в останні тижні перед жорсткими обмеженнями.

Скільки Європа заплатила за російський газ

Лише за перші десять місяців 2026 року до портів ЄС надійшло 12,89 мільйона тонн скрапленого природного газу з російського проєкту "Ямал СПГ". Це на 6,3% більше, ніж за такий же період торік, пише Berliner Zeitung.

За оцінками екологічної організації Urgewald, імпортований з арктичного проєкту Росії газ обійшовся бюджету країн ЄС у колосальні 8,7 мільярда євро.

Це приблизно на 1,5 мільярда євро більше, ніж організація оцінила закупівлі за весь 2025 рік.

Хто купив найбільше російського газу

Хоча загальні обсяги поставок у жовтні дещо просіли, їхня вартість зросла через стрибок біржових цін.

Абсолютним лідером із закупівель стала Франція. За інформацією екологів, сім із десяти партій СПГ із "Ямалу" доставили до двох французьких терміналів:

у Дюнкерку;

та в Монтуарі.

Це близько 70% усіх жовтневих поставок з російського проєкту до Євросоюзу.

Ще кілька танкерів розвантажилися в іспанському Більбао та нідерландському Роттердамі.

Цікаво, що бельгійський порт Зебрюгге восени поставив закупівлі на паузу, але за підсумками року все одно залишається найбільшим хабом для російського СПГ у Європі, прийнявши 42 партії загальним обсягом близько 3,1 мільйона тонн.

Зауважте! Загалом із січня до кінця жовтня Urgewald зафіксувала 177 поставок російського СПГ до портів Євросоюзу. У середньому це майже одна партія кожні два дні. За обсягами на країни ЄС припав 81% усіх зафіксованих поставок із проєкту "Ямал СПГ".

Нагадаємо, що за перше півріччя імпорт російського СПГ до Євросоюзу з проєкту "Ямал" сягнув 9,89 мільйона тонн, а його орієнтовну вартість оцінювали приблизно у 6 мільярдів євро.