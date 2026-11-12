В шаге от запрета: ЕС заплатил России за газ почти 9 миллиардов

Сколько Европа заплатила за российский газ

Только за первые десять месяцев 2026 года в порты ЕС поступило 12,89 миллиона тонн сжиженного природного газа из российского проекта "Ямал СПГ". Это на 6,3% больше, чем за такой же период прошлого года, пишет Berliner Zeitung.

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По оценкам экологической организации Urgewald, импортированный из арктического проекта России газ обошелся бюджету стран ЕС в колоссальные 8,7 миллиарда евро.

Это примерно на 1,5 миллиарда евро больше, чем организация оценила закупки за весь 2025 год.

Кто купил больше всего российского газа

Хотя общие объемы поставок в октябре несколько сократились, их стоимость выросла из-за скачка биржевых цен.

Абсолютным лидером по закупкам стала Франция. По информации экологов, семь из десяти партий СПГ с "Ямала" доставили на два французских терминала:

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

в Дюнкерк;

и в Монтруар.

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Это около 70% всех октябрьских поставок из российского проекта в Евросоюз.

Еще несколько танкеров разгрузились в испанском Бильбао и нидерландском Роттердаме.

Интересно, что бельгийский порт Зебрюгге осенью приостановил закупки, но по итогам года все равно остается крупнейшим хабом для российского СПГ в Европе, приняв 42 партии общим объемом около 3,1 миллиона тонн.

Обратите внимание! Всего с января по конец октября Urgewald зафиксировала 177 поставок российского СПГ в порты Евросоюза. В среднем это почти одна партия каждые два дня. По объемам на страны ЕС пришелся 81% всех зафиксированных поставок из проекта "Ямал СПГ".

Напомним, что за первое полугодие импорт российского СПГ в Евросоюз из проекта "Ямал" достиг 9,89 миллиона тонн, а его ориентировочная стоимость оценивалась примерно в 6 миллиардов евро.