Не зійшлися в ціні: угоду щодо російсько-китайського газопроводу поставили на паузу

Угода Росії та Китаю щодо укладення спільного газопроводу нині стала на паузу. Так сталося через необґрунтовані вимоги Пекіна щодо вартості та обсягів поставок.

Угода про російсько-китайський газопровід на паузі

Стало відомо, що Китай захотів платити за ціною, близькою до російських внутрішніх цін. Така вартість сильно субсидується. Також країна зобов'язалася купувати лише невелику частину від запланованої річної потужності газопроводу в 50 мільярдів кубометрів.

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Така політика Пекіну щодо газопроводу "Сила Сибіру 2" лише демонструє, як сильно економіка Росії стала залежною від Сі Цзіньпіна, через війну в Україні.

Угода про спільний трубопровід була одним із основних прохань Путіна під час зустрічі з китайським лідером минулого місяця.

Також президент Росії просив у Сі Цзіньпіна розширити діяльність китайських банків в Росії та проігнорувати саміт миру у Швейцарії, який організовує Україна цього місяця.

G7 посилить санкції проти банків, які допомагають Росії

Країни G7 активно обговорюють нові обмежувальні заходи проти банків, які допомагають Росії обходити торговельні санкції Заходу. Зокрема це стосується кредиторів з третіх країн, які використовують систему фінансових повідомлень Банку Росії, схожу на SWIFT.

Розробка нових обмежень проходить напередодні саміту G7 в Італії, де лідери країн-учасниць мають прийняти нові заходи щодо дотримання санкцій, накладених на Росію.

G7 вже давно працює над тим, щоб не допустити, аби Росія отримала доступ до ключових технологій, які використовуються для виробництва або застосування зброї.

Росія змогла обійти частину санкцій, імпортуючи потрібні товари через: