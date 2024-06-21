Загрожує світовій фінансовій безпеці: Україна закликала внести Росію до "чорного" списку FATF

Україна закликає Групу з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) вжити заходів для захисту світової фінансової системи. А саме шляхом додання Росії до "чорного" списку.

Росія загрожує світовій фінансовій безпеці

Як повідомили в міністерстві, Росія демонструє зростаючу агресію, а саме поглиблює економічні та військові зв'язки з Північною Кореєю. Країни уклали угоду про партнерство та оголосили про встановлення "альтернативних механізмів торгівлі та розрахунків" для "спільного протистояння" міжнародним зусиллям, що спрямовані на обмеження деструктивної поведінки обох країн.

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Водночас зросла якість та серйозність порушень принципів FATF з боку Росії, що створює додаткові загрози для світової фінансової системи та безпеки.

Балістичні ракети та боєприпаси, придбані у Північної Кореї в обмін на нафту – всупереч санкціям ООН та принципам FATF – продовжують використовуватися проти мирних міст та цивільного населення України,

– йдеться в заяві.

Як повідомляється, у лютому 2024 року FATF опублікувала додаткову заяву, в якій висловила серйозне занепокоєння з приводу зростаючих фінансових зв'язків Росії з державами, внесеними до "чорного" списку, а також зловмисної кібердіяльності, що походить з Росії. Однак, Росія проігнорувала і ці попередження.

З якими ще країнами посилила співпрацю Росія

На додаток, Росія також посилила співпрацю з Іраном. А це держава, яка перебуває під світовими санкціями та вже внесена до "чорного" списку FATF.

Сергій Марченко Міністр фінансів України Грубі порушення з боку Росії вже давно очевидні для всіх. Кремль посилює військові та економічні зв'язки з Північною Кореєю та Іраном, фінансує терористичні організації в Росії та за її межами, послаблює інституції з протидії відмиванню грошей та спонсорує поширення кіберзлочинності. FATF має один чіткий механізм протидії цим порушенням та забезпечення захисту світової фінансової системи – внесення Росії до чорного списку.

Як повідомляється, Кремль надав Тегерану чорний хід для доступу до міжнародної фінансової системи, об'єднавши платіжні системи в обхід санкцій SWIFT і відкривши в Ірані відділення державного банку ВТБ.